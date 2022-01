Honor Magic V – Le smartphone pliable dévoile ses caractéristiques - IDBOOX

Le Honor Magic V est le futur smartphone pliable de la marque éponyme et il vient juste de lâcher des infos sur ses caractéristiques.

Le Honor Magic V va bientôt venir enrichir l’offre de smartphones pliables. Il sera dévoilé le 10 janvier 2022. Après le Honor 50, la compagnie chinoise revient avec un appareil plus personnel.

Sa fiche technique reste un mystère mais le serial leaker Digital Chat Station a récupéré des informations sur ses capacités. Le Honor Magic V va reprendre la forme du Samsung Galaxy Z Fold 3 avec un écran extérieur et un écran pliable intérieur.

Le premier est agrémenté d’une perforation centrale pour la caméra Selfie. Elle a été décalée sur la gauche pour le deuxième. Le taux de rafraichissement de la dalle extérieure atteint 90Hz tandis que celui de l’écran pliable monte jusqu’à 120Hz.

On ne connaît pas encore la diagonale de chaque écran. On ne sait pas s’il se rapprochera plus du format allongé du Galaxy Z Fold 3 ou de celui plus compact du Oppo Find N.

Il se distingue de ces deux concurrents pas une dalle extérieure avec des bords arrondis.

Honor Magic V – Un smartphone pliable puissant

Honor souhaite donner un maximum de puissance à son smartphone avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Concernant la photo, le Magic V se reposera sur un capteur principal de 50MP. Il s’agira peut-être d’un Sony IMX700 mais Digital Chat Station n’en fait pas mention.

Le serial leaker ajoute une dernière info concernant la batterie. Elle est compatible avec la charge rapide 66W mais sa capacité reste un mystère.

Le Honor Magic V tourne sous Android 12 et il sera dévoilé en Chine le 10 janvier. On espère qu’il arrivera rapidement en France et en Europe.

