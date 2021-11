Test Honor 50 – Dispo en France avec les services Google

Nous avons testé le Honor 50, le premier smartphone avec tous les services Google sorti par Honor depuis sa séparation avec Huawei. Que vaut ce smartphone taillé pour le vlogging ?

Le Honor revient sur le devant de la scène en tant que société indépendante avec le Honor 50. Privée pendant un temps du droit d’utiliser les services Google, la compagnie est libérée des sanctions américaines.

Le Honor 50 retrouve le Play Store, tous les services Google et il est 5G. Découvrez ce que vaut le nouveau smartphone d’Honor dans notre test. (non sponsorisé)

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Honor 50

Honor 50 – Un vrai petit bijou

Si vous suivez l’actualité des smartphones sur IDBOOX, vous aurez certainement remarqué la ressemblance entre le Honor 50 et le Huawei Nova 9. Comme nous l’a expliqué Honor lors d’un évènement organisé à la Tour Eiffel, il faut entre 9 mois et 1 an pour concevoir un smartphone.

Le Honor 50 a été développé lorsque la compagnie était encore sous l’égide de Huawei. Il est donc naturel que les deux smartphones se ressemblent. Il faudra attendre 2022 pour voir un appareil avec un design entièrement imaginé par Honor.

Le Honor 50 n’en demeure pas moins un splendide smartphone. C’est un vrai petit bijou avec des finitions parfaites. Il est tout en courbes et en rondeurs.

L’écran est incurvé à 75° et les côtés de la coque arrière sont également arrondis. Cette forme offre à la fois un confort visuel immersif et une très agréable prise main. On le fait glisser au creux de la main comme un galet.

A l’arrière, l’appareil photo prend la forme d’un double anneau qui symbolise des yeux qui explorent le monde. Il donne un vrai cachet au smartphone. Ce double anneau s’intègre parfaitement au design de chacune des coques proposées en reprenant la même teinte.

Deux des modèles sont assez show off avec des effets miroitants et scintillants. Vous pouvez voir la Honor Code dans la vidéo ci-dessous. De son côté, le Frost Crystal capte le regard en étincelant comme un diamant. Les couleurs vertes et noires sont plus classiques.

Un écran 120Hz incurvé

L’écran est la première chose qu’on voit sur un smartphone et le Honor 50 tient à vous en mettre plein la vue. La dalle OLED mesure 6,57 pouces et la courbure de ses côtés fait disparaître les bordures noires quand on le regarde de face. Elle possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz.

Les couleurs sont éclatantes et le niveau de luminosité élevé permet d’utiliser le smartphone en extérieur.

Le lecteur est placé sous l’écran. Il est placé un peu bas à notre goût. Il faut faire une petite gymnastique pour l’atteindre. On regrettera aussi la taille imposante de la perforation centrale. C’est le prix à payer pour abriter une caméra Selfie de 32MP.

L’interface Magic UI 4.2 comprend différents modes intéressants pour ne pas se fatiguer les yeux ont un Dark Mode et un mode ebook. Ce dernier reproduit la texture d’un livre avec une palette de gris. Cela n’atteint pas le confort de l’e-ink mais ce mode permet de lire un ebook sans se fatiguer les yeux.

Les performances

Le Honor 50 fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Vous avez le choix entre deux configurations : 6/128Go ou 8/256Go. L’espace de stockage n’est malheureusement pas extensible. Le smartphone est Dual SIM mais il ne possède pas de slot microSD.

Nous avons testé le modèle 6/128Go. Avec cette config, le jeu call of Duty se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image élevée. Le jeu reste fluide quel que soit le nombre de joueurs à l’écran.

.

L’autonomie

Le Honor 50 cache sous sa coque une batterie de 4300mAh. Elle lui confère une autonomie d’une journée. Vous pouvez monter à un jour et demi si vous oubliez le taux de rafraîchissement 120Hz.

Pour exemple, une partie de Call of Duty de 20 minutes avec l’écran 120Hz activé consomment 5% de batterie. C’est dans la moyenne des autres smartphones.

La batterie est compatible avec la SuperCharge 66W. Elle récupère 70% d’énergie en 20 minutes. Il faut attendre 45 minutes au total pour qu’elle arrive à 100%. Ne vous inquiétez pas le chargeur est inclus dans la boite.

La photo

L’appareil photo du Honor 50 se compose de quatre caméras. Ce module photo réunit un capteur principal de 108MP, un ultra grand-angle de 8MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP.

Le smartphone a du mal à gérer la luminosité notamment et plus particulièrement avec les ciels blancs. Il peut aussi avoir du mal à éclaircir certaines zones sur les clichés. On peut se retrouver avec une zone complètement sombre alors qu’elle est à la lumière comme sur la photo ci-dessous.

Autre point déconcertant, les couleurs sont très pâles de manière générale ce qui peut donner un aspect terne aux photos. En revanche, il n’y a rien à redire sur la finesse et le niveau de détails des photos.

L’utlra grand-angle n’évite pas le sentiment d’aspiration au centre ni les déformations sur les côtés. L’homogénéité n’est pas non plus au rendez-vous. Le capteur dépose un voile jaune sur les photos.

Le mode portrait est efficace. Le smartphone réussit à faire des détourages complexes en détachant l’ensemble du sujet de l’arrière plan. On regrette juste de ne pas pouvoir modifier niveau de l’effet Bokeh.

Le Honor 50 se défend plutôt bien avec les photos de nuit. On lui décerne une mention spéciale. L’augmentation du niveau de luminosité est contrôlée. Le smartphone éclaire les zones d’ombre sans dénaturer les photos. Le capteur supprime le bruit sans abuser de l’effet de flou. Il restitue un niveau de détails élevé avec un contraste appuyé. (photos en mode auto et en mode nuit)

La vidéo

L’un des points forts du Honor 50 est sa capacité à faire de la multi-vidéo. Qu’est-ce que ca veut dire ? Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous pouvez changer de caméra et de mode de vue pendant que vous tournez sans avoir besoin de mettre en pause la vidéo ou de faire des montages. Ca parlera aux vloggers.

En appuyant sur une simple icône, on transforme en temps réel le format de la vidéo. On peut utiliser la caméra avant, la caméra arrière, les deux en même temps, passer sur une incrustation ou même utiliser deux caméras arrière en même avec un zoom différent. La manipulation est simple et fluide.

Nous nous sommes prêtés au jeu et nous avons tourné une petite vidéo de démo. Cependant ce mode a ses limites. Il ne fonctionne qu’en 1080p et en 30fps. Le processeur montre aussi des signes faiblesses avec des saccades et des freeze d’images.

Il faut vraiment être dans de bonnes conditions de luminosité et ne pas trop bouger pour que l’image reste propre.

Une autre option très intéressante apparaît lorsqu’on commence à enregistrer. On peut modifier la vitesse d’enregistrement en temps réel. C’est assez génial, on peut faire un ralenti X0.5 ou des accélérations X2 et X4. C’est parfait pour donner une côté dramatique à ses vidéos.

L’interface de la galerie comprend également un petit banc de montage simple d’utilisation pour couper et remonter une vidéo rapidement avant de la poster.

Ce qu’on en pense

Pour son retour, Honor nous propose un très beau smartphone mais il fait un peu figure d’appareil de transition. On aurait aimé découvrir le nouvel ADN de la compagnie à travers lui.

Ne gâchons pas notre plaisir. Le Honor 50 est un smartphone avec des finitions splendides et un écran qui en met plein la vue. Il est puissant et compatible avec la charge rapide 66W. Le traitement des photos demande quelques réglages mais son capteur 108MP sauve l’ensemble.

N’oublions pas le plus important, il possède la panoplie complète des services Google.

On est juste un peu déçu par la fonction Multi-vidéo. L’idée est géniale mais le résultat n’est pas toujours probant.

Au final, Honor effectue un retour sur le devant de la scène réussi avec le Honor 50. On attend les prochains smartphones avec impatience.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Honor 50

Honor 50 5G Ecran 6,57 pouces OLED – 120Hz Définition 2340 x 1080 pixels Full HD+ Processeur Qualcomm Snapdragon 778G RAM 6Go /8Go DDR4 Stockage 128/256Go Extension Non Caméras arrières 108MP (f/1.9) + UGA 8MP (f/2.2) + Macro 2MP (f/2.4) + Profondeur 2MP (f/2.4) – vidéo 4K/30 fps Caméras frontales 32MP IP68 Non Batterie 4300mAh Charge rapide Oui 66W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 11 – Magic UI 4.2 Dimensions 159,96 x 73,76 x 7,78 mm – 194 g