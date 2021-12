Oppo Find N – Un nouveau smartphone pliable à un prix très compétitif - IDBOOX

L’OPPO Find N a été dévoilé officiellement lors des INNO Days 2021. Le marché des smartphones avec écran pliable compte un nouveau challenger.

Après 4 ans de recherche et développement, l’OPPO Find N voit finalement le jour. On en sait plus sur les caractéristiques du smartphone. Le constructeur a choisi un format portefeuilles comme celui du Samsung Galaxy Z Fold 3.

OPPO Find N – Un format compact

Cependant, la forme n’est pas toute à fait la même. Le mobile est plus compact. Il est moins allongé pour le manipuler plus facilement d’une seule main.

L’écran extérieur mesure 5,5 pouces et l’écran pliable à l’intérieur possède une diagonale de 7,1 pouces avec un format 18:9. Lorsqu’il est déplié le smartphone passe directement en mode paysage pour que l’utilisateur n’ai pas besoin de le tourner pour regarder une vidéo.

Cet écran pliable se compose de 12 couches qui lui offrent une plus grande résistance. La dalle Serene Display peut être pliée plus de 200 000 fois sans s’altérer. Autres points forts de cet écran, son taux de rafraîchissement adaptatif monte jusqu’à 120Hz et son niveau de luminosité atteint 1000 nits.

Une charnière anti pliure

OPPO a également mis au point une charnière spéciale pour atténuer la pliure qui apparaît au fil du temps au centre de l’écran. Avec ce système, l’écran prend la forme d’une goutte d’eau au niveau de la pliure lorsqu’on referme le smartphone.

En élargissant l’angle de pliure celle-ci est 80% moins visible. L’OPPO Find N a également du répondant sous le châssis.

Des caractéristiques premium et un petit prix

Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 assisté par 8/12Go de RAMM DDR5 et 256/512Go de stockage UFS 3.1.

Une batterie de 4500mAh alimente le smartphone. Elle est compatible avec la charge rapide 33W et la charge sans fil 15W. On aurait pu s’attendre à mieux de ce côté-là.

Concernant la photo, le Find N accueille une triple caméra composée d’un capteur Sony IMX 766 de 50MP, d’un ultra grand-angle de 16MP et d’un téléobjectif de 13MP. Chaque écran abrite également une caméra Selfie mais OPPO ne précise pas lesquelles.

L’OPPO Find N sera commercialisé en Chine le 23/12/2021. Aucune date n’a été évoquée pour une sortie en dehors du territoire.

C’est dommage car le smartphone est vendu au prix très compétitif pour ce genre de smartphones, 1073€ pour la version de base et 1250€ pour le modèle 12/512Go.