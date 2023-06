Honor Magic Vs Test – Un smartphone pliant avec de sérieux atouts

Le Honor Magic Vs est commercialisé en France. Nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau smartphone pliable dans notre test.

Le Honor Magic Vs reprend le format portefeuille du Galaxy Z Fold 4. Qu’apporte-t-il de nouveau ? Comment marque-t-il sa différence ?

Découvrez tous les petits secrets du Honor Magic Vs dans notre test non sponsorisé.

Honor Magic Vs – Design et ergonomie

Le Honor Magic Vs entre dans la deuxième catégorie. C’est un appareil grand format qui entre en concurrence directe avec le Galaxy Z Fold 4. Plus grand et moins étroit, son aspect se rapproche de celui d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé.

Cependant avec des dimensions de 160,3 x 72,6 x 12,9 mm, le Magic Vs n’est pas un smartphone qu’on peut utiliser d’une seule main. Honor a réussi à diminuer son épaisseur mais ses 267g se rappellent très vite à nous. Il est un peu lourd et on sent rapidement son poids.

L’ensemble renvoie tout de même une impression de finesse et de légèreté. Cette sensation se confirme quand on l’ouvre. Le smartphone ne fait plus que 6,1mm d’épaisseur sans compter le module photo. C’est une belle prouesse.

On salue également l’absence totale d’espace entre les deux parties de l’écran quand il est plié grâce à sa charnière spéciale. Cela vous demandera un peu plus de dextérité pour l’ouvrir d’une seule main d’autant plus que la charnière offre une certaine résistance.

On regrettera deux points concernant son design. Le Honor Magic Vs est recouvert d’une coque en verre lisse et brillante. Nous avons rarement vu un appareil qui marque autant les traces de doigts. Il devrait être livré à minima avec une chiffonnette.

Le Magic Vs est également dépourvu de certification IP. Il ne vous accompagnera donc pas dans votre baignoire ou au bord de la piscine cet été.

L’écran extérieur

Le Magic Vs nous accueille avec un écran extérieur OLED de 6,45 pouces au format 21:9. Une fine bordure noire encadre cette dalle et le côté droit est légèrement recourbé.

Ce format offre un espace confortable pour écrire ou effectuer toutes sortes de tâches sans avoir besoin de le déplier. Pour le reste, la qualité est au rendez-vous avec une température de couleurs équilibré et un niveau de luminosité qui monte jusqu’à 1200nits. Comme vous pouvez le voir sur la photo, son écran est parfaitement déchiffrable en plein soleil.

Honor n’a pas opté pour une dalle LTPO. Son taux de rafraîchissement varie dynamiquement entre 60Hz et 120hz. C’est dommage le smartphone aurait gagné encore plus d’autonomie avec cette fonction.

L’écran pliant

On passe maintenant à l’écran pliable. Il est également basé sur une dalle OLED mais son taux de rafraichissement ne dépasse pas les 90Hz. De la même façon son niveau de luminosité se cantonne à 800nits. C’est suffisant pour en profiter à l’extérieur.

La diagonale de cet écran pliable atteint 7,9 pouces. Vous ne serez pas à l’étroit pour regarder des vidéos même si son format impose de grosses bandes noires. Cet espace permet d’afficher plusieurs fenêtres en même temps. Le nombre est limité à deux applications.

On constate aussi la présence d’une bande noire tout le long de l’écran au niveau de la caméra Selfie. Elle déséquilibre visuellement la symétrie de l’affichage.

Le Honor Magic Vs peut être utilisé à angle droit comme le Galaxy Z Fold 4 avec son mode Flex. Honor n’a cependant pas développé à fond ses applications pour profiter de cette position.

L’appareil photo par exemple n’en tire absolument pas partie. Seul Youtube permet de faire défiler commentaires sur la partie basse de l’écran pendant qu’on regarde la vidéo.

Un dernier mot sur la charnière. Elle marque assez fortement la pliure au centre de la dalle et on la sent beaucoup sous le doigt. Elle est également terminée de chaque côté par une petite excroissance qui accroche le doigt. Si vous avez l’habitude de configurer Android avec la navigation par gestes vous la sentirez pour effectuer un retour sur l’accueil.

Les performances

Le Honor Magic Vs carbure avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. C’est une puce performante qui lui confère toute la puissance nécessaire pour ne pas être limité dans votre utilisation. Il est assisté par 12Go de RAM et 512Go de stockage. Il avale sans broncher tous les jeux vidéo les plus gourmands. En cas de besoin, 7Go de RAM virtuelle viennent en renfort via le Honor RAM Turbo.

Le jeu Genshin Impact se lance avec des graphismes et une fréquence d’images réglés sur un niveau moyen. Le jeu reste parfaitement fluide avec des réglages. En passant les graphismes un cran au-dessus, vous commencerez à ressentir des saccades. C’est un des jeux les plus exigeants en terme de puissance sur smartphone.

La tentation de jouer sur l’écran pliable est grande mais il n’est pas vraiment adapté à cette utilisation. Le smartphone a tendance à se replier quand on appuie sur l’écran. Il vaut mieux rester sur l’écran extérieur. Son format large permet de jouer dans de bonnes conditions.

Vous pourrez profiter d’un son clair et puissant lors de vos séances de jeu. Le Honor Magic Vs est équipé de deux vrais haut-parleurs bien équilibrés.

L’autonomie

Le Honor Magic Vs intègre une batterie de 5000mAh. Elle dépasse largement la capacité de celle de son concurrent direct. Cette batterie lui offre une autonomie d’environ une journée ce qui est très bien pour un smartphone pliable avec des écrans.

Cette durée diminue légèrement si vous mettez l’accent sur l’écran pliable. Il est un peu plus gourmand mais vous atteindrez quand même la fin de la journée. Le Honor Magic Vs gère très bien la consommation d’énergie de manière générale. Une partie de 25 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 66W. Le bloc charge est fourni dans la boite. Elle redonne 100% d’énergie au smartphone en seulement 45 minutes.

Un triple capteur photo

Le Honor Magic Vs est équipé d’un appareil photo composé de trois caméras. Il rassemble un capteur grand angle de 54MP, un ultra grand-angle de 50MP et un téléobjectif de 8MP avec un zoom optique X3. On est loin des performances photo du Honor Magic 5 Pro mais le Magic VS n’a pas à rougir.

Les photos de jour offrent un rendu de qualité avec des couleurs vives qui ne s’éloignent pas de la réalité. Le capteur gère également très bien les fortes luminosités. Il arrive à corriger l’exposition même avec un soleil de plomb.

L’ultra grand-angle est moins efficace. Il ne réussit pas à contenir la déformation. Il y a un très fort sentiment d’aspiration au centre de la photo. La colorimétrie est homogène avec le capteur principal mais il a beaucoup plus de mal à gérer la luminosité. Un sentiment de surexposition s’invite souvent sur les photos.

Grâce son téléobjectif doté d’un zoom optique X3 et à son système de stabilisation optique d’image, le Magic Vs effectue des photos nettes avec un bon niveau de détails. Au-delà, le zoom passe en numérique et on perd en netteté.

Les portraits et les photos de nuit

Pour les portraits, il y a du bon et du mauvais. L’intensité de l’effet Bokeh est réglable dans l’interface mais vous ne pourrez pas le modifier à postériori. On ressent bien l’effet de profondeur mais le détourage manque de souplesse. L’algorithme pousse trop dans la précision. Le sujet se retrouve parfois avec des mèches de cheveux taillés à la hache.

Le Honor Magic VS se montre efficace quand la luminosité commence à baisser. C’est un bon compagnon pour les virées nocturnes. Il restitue des couleurs fidèles à la réalité. Vous pouvez admirer les nuances du coucher de soleil.

Il ne craint pas non plus les multiples sources de lumière. On lui reprochera juste un lissage un peu trop agressif pour supprimer le bruit qui emporte avec lui une partie des détails.

Ce qu’on en pense

Le Honor Magic Vs est un très sérieux concurrent pour le Galaxy Z Fold 4. Il se démarque par un format très agréable à manipuler. Son écran extérieur est suffisamment large pour ne pas avoir envie de l’ouvrir en permanence.

On apprécie également sa finesse et l’absence d’écart entre les deux parties de l’écran. Il se glisse plus facilement dans une poche mais il risque de la déformer compte tenu de son poids.

L’apparence globale du Magic Vs et ses finitions montrent clairement qu’il fait partie de la nouvelle génération de pliants. La diagonale de son écran interne proche de celle d’une tablette est également très appréciable. La pliure toujours aussi visible est un peu déconcertante ainsi que le manque d’optimisation des applications et de l’interface Honor.

Au-delà de sa qualité de smartphone pliant, le Magic Vs propose une expérience équilibrée. Si les composants derniers cri ne sont pas rassemblés autour de la table, le smartphone possède un processeur puissant, une bonne autonomie et un appareil photo efficace de jour et de nuit.

Le Honor Magic Vs est une alternative sérieuse si vous cherchez en priorité un smartphone pliant. Le Honor Magic Vs est vendu à 1599€ et il sera disponible très prochainement.

Offres de lancement

Honor Magic Vs – La fiche technique complète