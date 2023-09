Huawei Watch GT 4 Test – Une montre toujours plus raffinée et performante

La Huawei Watch GT 4 est officielle. Nous avons pu tester la nouvelle montre connectée avant sa sortie. Voici ce que nous en pensons.

La gamme de montres connectées de Huawei s’agrandit avec les Watch GT 4. Cette série comporte deux modèles avec des boitiers de 41mm et de 46mm. Chaque montre est déclinée en plusieurs versions avec des boitiers et des bracelets différents.

Nous avons testé la version citadine 46mm avec bracelet en cuir. Découvrez notre avis dans notre test non sponsorisé.

Huawei Watch GT 4 – Une montre mais plusieurs design

Huawei a apporté un soin particulier à leur design en jouant sur les détails. La marque s’inspire des montres d’horlogerie sans faire aucune faute de goût.

Le modèle 46mm change légèrement d’apparence par rapport au précédent modèle. La montre adopte un boitier octogonal et fait astucieusement disparaître les bords noirs sous un double chronographe.

En fait, aucune montre n’est identique dans cette série. La version noire plutôt sportive possède un chronographe de la même couleur avec un boitier plus foncé. Celle équipée d’un bracelet en cuir est plutôt destinée aux urbains.

L’édition verte est parfaite pour les voyages ou le sport outdoor. Elle possède un bracelet recyclé et le chronographe blanc et vert est surélevé pour mieux protéger la dalle contre les chocs. Huawei propose également une version luxe avec un bracelet en métal qui se prolonge sur le boitier.

Il y a moins de choix pour la Huawei Watch GT 4 de 41mm. Elle est disponible uniquement en versions métal, cuir et avec bracelet milanais.

Une nouvelle appli santé simple et graphique

La Watch GT4 est accompagnée d’une nouvelle version de Huawei Santé. L’interface est plus visuelle, plus claire et encore plus facile à utiliser. Elle reflète celle de la montre.

Exercices, indications santé, objectifs, toutes les données sont visibles en un coup d’œil sur l’écran d’accueil. Elles sont placées dans des cartouches. Il suffit d’appuyer sur chaque bloc pour entrer dans les détails.

En haut de la page, un graphique résume l’historique des diverses activités pratiquées dans la journée avec le nombre de pas effectués, les calories brulées, les minutes d’entrainement et le temps passé debout.

Cette application sert aussi à gérer d’autres fonctions de la montre comme le contrôle de la musique depuis la montre ou Huawei Wallet. Huawei Santé donne même accès à l’AppGallery pour installer d’autres applications sur la montre.

L’interface est aussi simple et agréable à utiliser. La molette permet de naviguer sans effort dans les menus. Encore une fois tout est très visuel. On trouve immédiatement ce que l’on veut.

Des fonctions santé améliorées

La Watch GT 4 embarque différents capteurs mais ils sont limités par rapport aux modèles Pro. Elle est par exemple dépourvue d’ECG. Elle est tout de même capable de calculer votre rythme cardiaque, votre SpO2 ou votre température extérieure.

A noter que Huawei a amélioré la précision de l’algorithme de calcul du capteur cardiaque. Il est désormais perfusé à l’IA et décrypte différents scénarios.

Mis à part cela, on retrouve d’autres grands classiques des montres connectées comme le calcul de votre niveau de stress ou le suivi de votre sommeil.

La Huawei Watch 4 est également la première montre permettant de détecter le niveau de glucose. Cette fonction est uniquement disponible en Chine pour le moment pour des raisons d’autorisations mais Huawei travaille pour obtenir la certification en Europe.

Huawei a choisi de segmenter ses montres par genre. La montre homme n’a ainsi pas accès à l’outil de suivi des cycles menstruels. Vous ne le trouverez que sur la montre sensée être à destination des femmes.

N’ayant en test que la Watch GT 4 homme nous ne pouvons pas vous en dire plus. Il faut tout de même savoir que l’outil a été amélioré. Basé sur un système de calendrier, il est plus complet et prend en compte les problèmes hormonaux et de fertilité.

Tout le monde à la salle !

Au niveau des exercices sportifs. Vous avez le choix entre plus d’une centaine d’activités diverses et variées. Course en intérieur ou extérieur, marche, football, basketball, Padle, e-sport, nage en piscine, randonnée ski, snowboard, triathlon, rameur, vous avez l’embarras du choix.

Le capteur cardiaque se montre plus performant ici aussi avec des données plus précises dans des conditions de basse température et lors des mouvements. Autre fonction intéressante, la Watch GT4 permet de suivre précisément ses dépenses et sa consommation de calories.

Encore une fois tout est très graphique. Elle vous indique si vous êtes en déficit de calories selon vos efforts ou en excès selon ce que vous avez mangé dans la journée. Il suffit de rentrer toutes les données dans l’appli Huawei Santé sur le smartphone.

Cela peut être un bon support quand on fait un régime.

Huawei GT 4 – Une montre pleine de ressources

Vous pouvez compter sur son GPS et Petal Maps pour ne jamais vous perdre. Il faut au préalable installer l’outil de navigation sur son smartphone et se connecter avec son compte Huawei pour que la montre vous identifie.

La Huawei GT 4 dispose d’une autre fonction appréciable. Grâce à son haut-parleur et à son micro intégré, vous pouvez passer et recevoir des appels en Bluetooth.

Nous l’avons essayé en intérieur et en extérieur et contre toute attente, la réception est bonne et la voix est claire. Cette fonction est même compatible avec WhatsApp.

L’autonomie

Le constructeur a diminué la taille de la batterie du modèle 46mm. La capacité passe de 455mAh sur la GT 3 à 524mAh sur la GT 4. Ce changement n’impacte pas l’autonomie. Elle gagne même 15% d’autonomie en plus par rapport à l’année dernière.

La montre peut se vanter de résister jusqu’à 14 jours. Cela dépendra bien sûr de votre utilisation du GPS, si vous activez l’Always On Display ou si vous répondez aux appels depuis votre montre. Avec une utilisation modérée de ces deux fonctions vous dépasserez les 7 jours.

La GT 4 de 41mm conserve la même batterie de 323mAh. Elle possède dans son cas une autonomie de 7 jours.

Ce qu’on en pense

La Huawei GT 4 ne déçoit pas. Huawei nous propose une nouvelle montre avec des finitions parfaites et des déclinaisons de design qui répondent à tous les types d’utilisation.

Le modelé 46mm paraît massif mais avec un peu plus de 42g et une épaisseur de 10,9mm le modèle 46mm se révèle très agréable à porter.

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour l’installation. Elle s’avère très simple sur Android comme iOS. Il suffit de scanner le code barre sur la boite et le tour est joué.

On décerne une mention spéciale à la nouvelle application Huawei Santé et à l’interface de la montre. Celle-ci est très visuelle et toutes les applications sont identifiables rapidement. La navigation entre les menus est fluide et naturelle.

Mis à part l’ECG, la Huawei GT4 possède toutes les fonctions que l’on attend d’une montre connectée. Santé, sport, musique, navigation GPS, appel, elle répond à tous les besoins. Huawei a en plus amélioré ce qui pouvait manquer sur le GT 3 comme la précision du GPS ou du capteur cardiaque.

Si vous cherchez une montre élégante, performante, simple et agréable à utiliser la Huawei Watch GT 4 répond à tous ces critères.

Les prix

– Huawei Watch GT 4 46mm Noir (bracelet en fluoroélastomère) : 249,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– La Watch GT 4 46mm Marron (bracelet en cuir) : 269,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Watch GT 4 46mm Vert (bracelet en composite tissé) : 269,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Watch GT 4 46mm Gris (bracelet acier inoxydable) : 369,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts + bracelets EasyFit 2 noir offert

– GT 4 41mm Blanc (bracelet en cuir) : 249,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– GT 4 41mm Doré (bracelet en milanais) : 299,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Huawei Watch GT 4 41mm Gris (bracelet en acier inoxydable) : 399,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

