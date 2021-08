Jeu-Concours – 3 smartphones realme C21 à gagner ! - IDBOOX

C’est parti pour un nouveau jeu-concours ! En partenariat avec realme nous vous proposons de tenter de gagner l’un des trois smartphones realme C21 mis en jeu !

Les jeux-concours de l’Eté Idboox continuent avec de magnifiques cadeaux. Du 24 août au 5 septembre, 3 realme C21 (4+64 GB) à gagner !

Quelques infos sur le realme C21

C’est le premier smartphone au monde à obtenir la certification Haute Fiabilité par l’organisme TÜV Rheinland, est lancé avec une triple caméra IA et une batterie de 5000 mAh.



Parmi les autres caractéristiques le C21 est doté d’une triple caméra IA avec un mode Super Nightscape, un plein écran mini-drop HD+ de 6,5 pouces, un processeur octo-core de 12nm à 2,3GHz.



Pour les gamers, avec le processeur de jeux MediaTek Helio G35 à l’intérieur, le realme C21 est un téléphone puissant. Le Helio G35 est un processeur octa-core de 12 nm, cadencé à 2,3 GHz.

Avec la technologie HyperEngine, le puissant processeur G35 assure des performances fluides tout au long des jeux, quelle que soit leur durée.



Le C21 est un smartphone polyvalent à prix très abordable. Il s’adresse notamment aux jeunes et à toutes les personnes voulant un appareil simple d’utilisation et performant.

Pour en savoir plus sur ce smartphone découvrez notre test complet ici ou voir le produit ici.

Participez à notre Jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX



Jeu realme C21

Comment participer ?

*Attention RGPD – Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–3 smartphones realme C21 à gagner, valeur unitaire 139 euros (couleur au choix du partenaire) 3 gagnants

-Le concours est ouvert du 24/08/2021 au 05/09/2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau Jeu-Concours