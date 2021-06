La Samsung Galaxy Watch 4 dévoilée au MWC 2021 - IDBOOX

Samsung a annoncé de gros changements sur la Galaxy Watch 4 et elle pourrait être dévoilée plus tôt que prévue.

La Galaxy Watch 4 va être le témoin de la nouvelle union entre Samsung et Google. Les deux géants ont mis fin aux rivalités. Ils ont décidé de réunir Tizen et WebOS pour former le système d’exploitation parfait pour les montres connectées.

Samsung mise sur le MWC 2021

Selon les informations du serial leaker IceUnivers, le géant coréen profiterait du MWC 2021 pour dévoiler sa montre. On vous rappelle que la date du MWC 2021 a été décalée à cause de la Covid-19. Il se déroule habituellement en février mais cette édition a été décalée à fin juin.

Un événement spécial sera dédié à la Galaxy Watch 4. Il se déroulera le 28 juin et non pas le 4 août comme dit précédemment. Il s’agit d’une conférence physique.

En parallèle, Samsung a prévu une conférence virtuelle pour détailler la nouvelle expérience proposée par la montre et l’écosystème Galaxy repensé avec le nouvel OS.

Galaxy Watch 4 – Quelles caractéristiques techniques?

La Galaxy Watch 4 a déjà livré quelques-uns de ses secrets. Elle sera légèrement différente par rapport à la Galaxy Watch 3 que vous pouvez voir ci-dessus.

On sait qu’elle tourne sous TizeWer OS. Samsung a abandonné la découpe 2,5D des bords du verre du cadran. Elle passe à la découpe 2D. La montre devrait être plus plate.

En contrepartie, on nous promet des bords noirs plus fins. La Galaxy Watch 4 tourne également avec un nouveau processeur gravé en 5nm pour de meilleures performances et une plus grande autonomie.

Pour finir, elle sera proposée en plusieurs versions dont une avec une châssis en aluminium. En attendant la Watch 3 est proposée en bon plan à 349.99 euros au lieu de 399.99 euros ici