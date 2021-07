L’Apple Watch Series 7 avec une plus grosse batterie - IDBOOX

L’Apple Watch Series 7 va redonner une peu de sang neuf aux montres connectées de la firme à la pomme. Elles promettent plusieurs nouveautés dont une très attendue depuis longtemps.

L’Apple Watch va enfin étendre son autonomie. Depuis la première Apple Watch, la batterie confère à la montre une autonomie d’environ 18 heures. C’est toujours vrai pour la Series 6 mais cela devrait changer pour la Series 7.

Selon les informations collectées par le site Macrumors, la prochaine montre connectée d’Apple embarquera une plus grosse batterie.

L’Appel Watch Series 7 fait de la place pour sa batterie

Comment est-ce possible ? Apple va effectuer des changements externes et internes sur la Series 7. L’écran sera plus plat pour s’aligner sur le design de l’iPhone et elle tournera avec un processeur plus compact.

Cette transformation a fait gagner de l’espace au constructeur. Bloomberg avait laissé entendre qu’Apple en profiterait pour ajouter un nouveau capteur à sa montre. La compagnie a visiblement fait un autre choix pour combler ce vide.

L’Apple Watch Series 7 proposera une autonomie étendue grâce à une nouvelle batterie.

Il faudra probablement patienter jusqu’en 2022 pour découvrir l’Apple Watch avec un nouveau capteur. La firme de Cupertino devrait lui octroyer la faculté de détecter le niveau de sucre et d’alcool dans le sang.

En attendant, l'Apple Watch Series se contentera d'un design plus fin et d'un plus grosse batterie ce qui n'est déjà pas si mal.