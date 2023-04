Le Google Pixel 7a s’exhibe dans trois couleurs différentes

Le Google Pixel 7a est sur la rampe de lancement. De nouveaux visuels nous laissent admirer le smartphone dans trois couleurs différentes.

Le Pixel 7a sera présenté officiellement lors de la prochaine Google I/O. La conférence se déroulera le 10 mai 2023. Le site MySmartPrice et Onleaks ont mis en ligne plusieurs rendus 3D de l’appareil pour nous faire patienter. On découvre le Pixel 7a en gris en blanc et en bleu layette.

Son design reste conforme à celui de son prédécesseur. Comme le Pixel 6a, son écran est entouré d’un cadre noir assez épais et la caméra Selfie est logée dans une petite perforation centrée. A l’arrière l’appareil photo repose toujours sur un bandeau vertical.

Le seul changement notable concerne sa couleur. Il n’est plus noir mais métallisé.

Google Pixel 7a – Une fiche technique musclée

Le Pixel 7a reste toujours un smartphone milieu de gamme mais sa fiche technique devrait sérieusement progressée. Son écran OLED de 6,1 pouces possède une résolution Full HD+ et surtout son taux de rafraichissement passe de 60Hz à 90Hz.

Il y a aussi de la nouveauté du côté de son processeur puisqu’il hériterait de la nouvelle puce Tensor G2 de Google comme les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il est accompagné de 8Go de RAM DDR5 et de 128 ou 256Go de stockage en UFS 3.1.

Google compte également muscler son appareil photo. Le Pixel 7a accueillerait un capteur principal de 64MP Sony IMX787 et un ultra grand-angle Sony IMX 712 de 12MP. La caméra Selfie reste bloqué sur une 8MP.

On termine avec la batterie. Sa capacité effective n’a pas encore filtré mais on sait qu’elle est compatible avec la charge 18W et la charge sans fil 5W.