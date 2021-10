Le Honor 50 en précommande avec le plein de cadeaux et Google - IDBOOX

Le Honor 50 marque le grand retour d’Honor sur le marché des smartphones à l’international. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Honor revient officiellement sur le devant de la scène en tant que société indépendante avec le Honor 50 5G. Elle a organisée pour l’occasion un lancement en fanfare à la Tour Eiffel, nous y étions !

Honor a réussi à conserver une part de marché de 16,2% en Chine malgré ses déboires. Libérée des entraves qui l’empêchait de poursuivre son essor à l’international, la compagnie compte désormais sur le Honor 50 doté des services Google pour reprendre sa place au sommet.

Honor 50 – Un vrai bijou à moindre coût

Le constructeur chinois veut frapper les esprits avec le Honor 50. Il a pris soin des moindres détails pour montrer qu’il sait toujours faire de beaux smartphones. On découvre à l’avant un splendide écran OLED incurvé de 6,57 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels).

Outre la qualité des couleurs, cette dalle bénéficie d’un taux de rafraîchissement élevé qui peut aller jusqu’à 120Hz. L’ajustement dynamique cette fréquence permet au smartphone de tenir une journée complète.

Le Honor 50 cache sous sa coque une batterie de 4300mAh compatible avec la recharge rapide 66W. Il récupère 70% de batterie en seulement 20 minutes. Et bonne nouvelle, le chargeur est inclus dans la boite. Honor a préféré revenir avec un smartphone à prix doux.

Le constructeur ne tape pas dans les processeurs ultra premium. Le Honor 50 tourne quand même avec un processeur puissant de chez Qualcomm. Il faut compter sur un Snapdragon 778G 5G adapté aux jeux vidéo.

La photo « Dual Ring »

Concernant la photo, Honor s’adresse aux vloggers de tous poils avec une caméra frontale de 32MP dotée d’un grand angle de 90°. Une quadruple caméra orne l’autre côté de l’appareil.

Elles sont disposées dans deux grands cercles avec effet métallique en hommage aux appareils photo argentiques et rappeler que le Honor 50 est un vrai bijou. Le module se compose d’un capteur principal de 108MP, d’un objectif grand angle de 8MP et deux capteurs de 2MP pour la Macro et la profondeur.

Le smartphone propose 6 modes de tournage vidéo utilisant les caméras avant et arrière.

P rix, dispo et cadeaux

Le Honor 50 existe en 3 couleurs et une fantaisie: Frost Crystal qui s’inspire des cristaux de neige, Emerald Green et Midnight Black. Honor propose aussi une version avec son logo incrusté dans la coque.

Le Honor 50 6/128Go est disponible à partir du 4 novembre à partir de 549€. La version 8/256Go passe à 599€.

Pour fêter son retour Honor vous offre de nombreux cadeaux.

Les précommandes passées entre le 27 octobre et le 3 bénéficient d’une remise immédiate de 100€ et une paire d’écouteurs True Wireless Honor Earbuds 2 Lite d’une valeur de 100€ est offerte. Cliquez ici pour la précommande

