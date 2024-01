Le Honor Magic V2 va enfin sortir à l’international et en France

Le Honor Magic V2 est le dernier smartphone pliant du constructeur et bonne nouvelle Honor va enfin le lancer à l’étranger.

Le Honor Magic V2 est un smartphone pliant grand format à l’image du Galaxy Z Fold 5. Nous avions pu prendre en main ce smartphone incroyable lors du salon de l’IFA 2023 à Berlin. Impressionnant à tous les niveaux, il semble exploser la concurrence.

Déjà sorti en Chine, le Honor Magic V2 n’a pas tardé à grimper à la première place du top des smartphones pliants. La compagnie a réussi à en vendre près de 8 millions d’unités en seulement 3 mois dans le pays.

Honor Magic V2 – Un Bestseller qui sort enfin de Chine

A l’IFA 2023, Honor avait annoncé que le lancement mondial du Magic V2 était programmé pour 2024. Il semble que la machine est en marche. Le smartphone a été repéré sur le site de l’autorité de certification IMDA à Singapour. Sa sortie se rapproche.

Honor avait déjà indiqué qu’elle comptait le lancer en 2024 dans différents pays dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et certains pays d’Asie du Sud Est et d’Amérique Latine. La France n’avait pas été mentionnée à l’époque, mais les choses ont changé le constructeur fait du teasing sur son site français !

Nous avons déjà une petite idée du prix. George Zhao, le CEO d’Honor avait déclaré qu’il était au même tarif que son prédécesseur, c’est-à-dire 1599€.

Un smartphone pliant impressionnant

Pour mémoire et pour vous mettre l’eau à la bouche, le Honor Magic V2 arbore un écran extérieur OLED 120Hz de 6,7 pouces et un écran intérieur avec les mêmes caractéristiques de 7,92 pouces. C’est la taille d’une petite tablette. Il adopte un format 20:9 plus large que celui du Galaxy Z Fold 5.

Le Magic V2 tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Il dispose d’une triple caméra arrière composée d’un capteur principal de de 50MP, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un téléobjectif de 20MP.

L’appareil est quasiment aussi fin qu’un smartphone classique quand il est replié. Il mesure seulement 9,9mm d’épaisseur fermé et 4,7mm ouvert. Honor a également fait un gros effort sur le poids sans pour autant sacrifier la batterie. Le Magic V2 pèse 231g tout en étant alimenté par une batterie de 5000mAh.

Via