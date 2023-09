Honor Magic V2 – On a une idée du prix

Le lancement international du Honor Magic V2 s’est déroulé à Berlin à l’IFA 2023. Honor lâche enfin une indication sur son prix.

Honor a fait le show à l’IFA en dévoilant plusieurs appareils dont le très beau Magic V2. Il va mettre la concurrence à rude épreuve. Le Honor Magic V2 réunit tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un grand smartphone pliant.

Honor Magic V2 – Un smartphone pliant sans défaut

L’appareil est quasiment aussi fin qu’un smartphone classique quand il est replié. Il mesure seulement 9,9mm d’épaisseur fermé et 4,7mm ouvert. Honor a également fait un gros effort sur le poids sans pour autant sacrifier la batterie. Le Magic V2 pèse 231g tout en étant alimenté par une batterie de 5000mAh.

Nous avons pu le prendre en main à Berlin et nous vous confirmons que le smartphone est très prometteur. C’est même une tuerie. Il se débarrasse des tous les petits inconvénients des smartphones pliants actuels. Nous vous invitons à lire notre prise en main pour découvrir le reste de ses caractéristiques.

Honor Magic V2 – Quels est son prix ?

Il reste cependant deux inconnues. Lors de la conférence, George Zhao n’a pas donné son prix ni sa date de sortie en Europe et dans le reste du monde. Le Honor Magic V2 est pour le moment sorti uniquement en Chine. Le CEO de Honor s’est laissé aller à quelques confidences après l’événement.

Le site GSMArena rapporte qu’il a déclaré que le prix du Magic Vs est une bonne référence pour celui du Magic V2. En d‘autres termes, le Honor Magic V2 ne sera pas plus cher que son prédécesseur sur le marché international. Il faut rappeler que le Magic Vs était proposé à 1599€. C’est un prix très agressif par rapport à la concurrence.

Il reste encore à définir une date de sortie.

Découvrez tous les bons plans Honor pour la rentrée Cliquez ici



Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités