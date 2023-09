Samsung Galaxy Z Fold 5 Test – Faut-il craquer ?

Découvrez notre test sans concession du Galaxy Z Fold 5. Les nouveautés du Galaxy Z Fold 5 sont-elles à la hauteur des attentes des utilisateurs et faut-il l’acheter ?

Lors de la sortie du Samsung Galaxy Z Fold 5 de nombreuses voix se sont élevées pour dire qu’il est quasiment identique au Z Fold 4. Après plusieurs semaines de test nous pouvons vous donner notre avis sur le Galaxy Z Fold 5.

Alors vaut-il le coup ? La réponse est dans notre test. (non sponsorisé).

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Un design revu et corrigé

A première vue le design du Galaxy Z Fold 5 n’a pas changé. Il reprend le même format étroit et allongé que son prédécesseur. Si vous avez de gros doigts, il est toujours aussi difficile d’utiliser le clavier.

C’est encore plus vrai si vous ajoutez une coque de protection. En revanche ce format permet de parcourir tout l’écran extérieur avec le pouce.

Il faut se pencher sur la charnière pour constater une vraie différence avec le Galaxy Z Fold 4. Samsung a enfin opté pour une charnière en forme de goutte d’eau. Elle est plus fine et plus légère. Elle permet de faire disparaître l’espace qui existait entre les deux parties du smartphone quand il est replié.

Grâce à elle, le smartphone devient plus fin et plus léger. Le Galaxy Z Fold 5 gagne 2,4 mm d’épaisseur et ne mesure plus que 13mm. Cette charnière lui fait aussi perdre du poids. Il ne pèse plus que 253g au lieu de 263g.

Ces améliorations peuvent paraître minimes mais elles font toute la différence quand on le tient dans la main. Il est moins massif et plus agréable à manipuler. On le sent aussi beaucoup moins dans la poche. Ce format plus compact change tout. Il renvoie une image d’un smartphone plus abouti.

Deux écrans lumineux

Le Galaxy Z Fold5 arbore deux écrans. Le premier à l’extérieur possède une diagonale de 6,2 pouces. Celle de l’écran pliant à l’intérieur atteint 7,6 pouces.

La nouvelle charnière en forme de goutte d’eau ne diminue malheureusement pas le marquage de la pliure. Elle est toujours bien visible et on la sent nettement sous le doigt. Il y a peu de changement du côté des caractéristiques des deux écrans.

L’écran externe Dynamic AMOLED 2X possède une résolution HD+ avec un taux de rafraichissement entre 48Hz et 120Hz. Ce choix est toujours aussi étonnant de la part de Samsung.

De son côté, l’écran pliant embarque une vraie dalle LTPO avec un taux de rafraichissement qui varie entre 1Hz et 120Hz. La résolution s’avère aussi plus poussée puisqu’elle atteint 2176 x 1812 pixels (QXGA+).

Jusqu’ici rien de nouveau sous le soleil direz-vous. La grosse nouveauté se situe au niveau de la luminosité. Elle grimpe à 1750nits au lieu de 1350nits sur les deux écrans. Ça change tout nous avons essayé. Le Galaxy Z Fold 5 en plein soleil dispense une luminosité très forte. Les couleurs restent éclatantes et on voit parfaitement ce qui s’affiche à l’écran.

Un processeur au top qu’il faut savourer

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Il faut en profiter car l’année prochaine la rumeur annonce que Samsung renouera avec les processeurs Exynos. Ce processeur puissant n’a plus rien à prouver.

Le jeu Genshin Impact toujours aussi exigeant reste fluide avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence en 30fps.

Le grand écran pliant du Galaxy Z Fold 5 prend tout son sens avec les jeux vidéo. On en prend plein les yeux et c’est un réel plaisir de jouer. De toute façon, la forme de l’écran externe nous pousse naturellement à jouer sur l’écran interne.

A noter que le Galaxy Z Fold 5 monte assez vite en température. Il n’y a rien de dramatique mais la sensation de chaleur apparait après seulement une dizaine de minutes de jeu. La partie audio est toujours opérée par Harman Kardon. Rien à redire, le son est clair et puissant.

Au-delà des jeux vidéo, ce processeur permet également au Galaxy Z Fold 5 d’étendre ses capacités multitâches. Le smartphone peut maintenant afficher et gérer trois applications en même temps.

Vous pouvez même le pousser encore une peu plus loin en lançant une quatrième appli dans une fenêtre pop-up. Nous nous sommes amusés à afficher trois applis dont le jeu Genshin Impact. Le Galaxy Z Fold5 n’a pas bronché. Même le jeu reste fluide.

Autre point positif, le partage d’écran est de plus en plus simple. Il y a plusieurs façons de le faire mais il suffit de dérouler l’onglet latéral et de faire glisser les icônes sur le côté. C’est un jeu d’enfant.

Dernière bonne nouvelle, vous pourrez utiliser le Z Fold 5 dans votre bain sans risque puisqu’il est certifié IPX8.

Une autonomie rabotée

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 intègre une batterie de 4400mAh. On espérait mieux mais elle lui confère tout de même une autonomie d’une bonne grosse journée. Le smartphone a un peu moins d’endurance que le Z Fold 4. Il tiendra tout de même jusqu’au soir même si vous vous laissez aller à une ou deux heures de jeu.

Tout dépendra de votre utilisation. Pour exemple une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie. Si vous êtes un joueur forcené ou si vous privilégiez l’écran interne, l’autonomie sera forcément à la baisse.

Il est compatible avec la recharge 25W. Il faudra donc être patient avant de récupérer une batterie pleine. Le smartphone passe de 0 à 100% en 1h30. C’est long pour un smartphone de ce calibre.

La batterie est également compatible avec la charge sans fil 15W et la charge inversée 4,5W. Inutile de vous demander si le bloc charge est fourni avec le smartphone. La réponse est non.

Un smartphone doué pour la photo

Le Z Fold 5 reprend la même configuration photo que celle de son prédécesseur. L’appareil principal se compose d’un grand-angle de 50MP, d’un ultra grand-angle de 12MP et d’un téléobjectif de 10MP avec un zoom X3. Samsung a uniquement modifié l’ouverture de l’ultra grand-angle.

Inutile de tourner autour du pot, les photos sont splendides de jour comme de nuit. De jour, le Galaxy Z Fold 5 assure dans toutes les conditions de luminosité. Avec une forte luminosité en plein soleil, dans la pénombre ou à l’intérieur, le Z Fold 5 maîtrise toutes les situations. Les couleurs sont légèrement poussées mais restent réalistes et les clichés offrent un beau piqué.

Le constat est le même avec les photos de nuit. L’appareil photo capte un maximum de lumière tout en conservant un grand nombre de détails. L’appareil respecte aussi parfaitement les couleurs. Vous avez à l’écran ce que vous avez sous les yeux.

Le zoom X3 et l’ultra grand- angle se payent même luxe d’être performants en mode nuit.

Venons en justement à l’ultra grand-angle. Il garantit une homogénéité des couleurs avec le capteur principal. Il gère aussi très bien la luminosité. Contrairement à un grand nombre d’UGA, les photos ne sont jamais surexposées. Les déformations sont également limitées.

Concernant le Zoom, l’appareil effectue des grossissements X3, X10, X20, X30. Au-delà du zoom X3, il passe en numérique mais restitue un niveau de détails suffisant jusqu’en X10 pour que les photos restent exploitables en dehors de l’écran du smartphone.

Le mode portrait ne déçoit pas non plus. Les détourages sont précis et l’effet de profondeur peut être ajusté à postériori.

Ce qu’on en pense

Le smartphone Galaxy Z Fold 5 n’est clairement pas une révolution par rapport au Galaxy Z Fold 4 mais il se bonifie. L’arrivée de cette nouvelle charnière change complétement la façon d’appréhender le smartphone. Il est beaucoup plus maniable.

Plus fin et plus léger, le côté « brique » qui pouvait transparaitre avec ses prédécesseurs disparaît. Il devient aussi agréable à utiliser qu’il soit fermé ou ouvert.

Sur le plan de l’ergonomie, il se démarque vraiment du Galaxy Z Fold 4. Samsung a également effectué des ajustements qui sont les bienvenus comme la luminosité des écrans plus élevée et la certification IP68. On aurait pu espérer plus notamment au niveau de la batterie mais la compagnie préfère jouer la carte de la sécurité.

La partie photo ne bouge pas non plus mais la recette de Samsung fonctionne parfaitement alors pourquoi la changer. Le Galaxy Z Fold 5 est doué pour les photos de jour ou de nuit.

Au final, le Z Fold 5 garantit une expérience au top avec une ergonomie transformée et une optimisation logicielle qui donne tout son sens aux smartphones pliants. Samsung aurait pu aller plus loin mais le Galaxy Z Fold5 est un excellent smartphone qui se bonifie sans défaut majeur.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – La fiche technique complète