Nothing Phone (1) – On connaît la date de présentation du smartphone

Nothing lâche la date de lancement de son smartphone Nothing Phone (1). Rendez-vous en juillet pour tout savoir sur cet appareil disruptif.

Le Nothing Phone (1) a une date d’annonce officielle. Ne partez pas en vacances, le smartphone va être lancé le 12 juillet 2022. La jeune compagnie vous donne rendez-vous à 17 h 00 en ligne. L’événement sera retransmis depuis Londres.

L’agitation sur le compte Twitter de la compagnie laissait présager qu’il allait se passer quelque chose cette semaine. Le 30 mai un message récapitulait tout ce que Nothing a déjà annoncé sur son smartphone.

Nothing Phone (1) – Tout ce qu’on sait déjà

On sait qu’une partie de l’appareil est en aluminium recyclé. La coque arrière du Nothing Phone (1) est transparente comme celles des Ear Phone (1). Le smartphone est compatible avec la recharge sans fil. Le Nothing Phone (1) ne manquera pas non plus de puissance puisqu’il sera propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon. On ne sait pas encore lequel.

Nothing nous fait un cadeau bonus à la fin de son tweet en indiquant que son smartphone n’aura pas de menton. Il faut comprendre par là que Nothing a fait disparaître les bords noirs en bas de l’écran.

Après ce petit post récapitulatif. Nothing passe à la vitesse supérieure et lance une date de sortie.

Rendez-vous le 12 juillet pour tout savoir sur le Nothing Phone (1) à moins que la compagnie ne sème d’autres indices sur la toile d’ici là.