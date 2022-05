Nothing Phone 1 – Une date de lancement, un prix et des schémas

Après dès révélations sur son design transparent, le Nothing Phone 1 lâche son prix et sa date de sortie.

La communication autour du Nothing Phone 1 s’emballe. Des infos non officielles nous donnent des indices sur sa date de sortie et son prix et Carl Pei précise l’apparence de son smartphone. C’est officiel. Le Nothing Phone 1 sera transparent comme les écouteurs Nothing Ear 1.

Carl Pei précise ses intentions sur Twitter. Le parton de la compagnie veut rompre avec la monotonie des smartphones. L’idée d’une coque transparente est venue d’un plan de métro de New York qui montrait l’enchevêtrement de lignes ressemblant à l’intérieur d’un smartphone.

Carl Pei et son équipe sont partis sur cette idée de transparence. Pour alléger leur tâche, ils se sont concentrés sur un des 400 éléments qui composent un smartphone. Inutile de tout montrer.

Nothing Phone 1 – Un prix et un date de sortie

La star désignée de cette opération « transparence » est la bobine de chargement sans fil. Très graphique, elle sera visible à travers la coque. On apprend au passage que le smartphone est compatible avec la recharge sans fil.

En attendant de découvrir le smartphone, Carl Pei nous fait patienter avec une planche de schémas. On peut y découvrir les différentes études qui ont menées à ce choix. Le dirigeant précise que l’attente sera de courte durée puisque le Nothing Phone 1 sera dévoilé dès cet été 2022.

Le site allemand AllRoundPC a une date plus précise à nous donner. L’information provient d’un distributeur européen. Le Nothing Phone 1 sera lancé le 21 juillet. Autre précision, le Nothing Phone 1 ne sera pas un appareil haut de gamme.

Son prix avoisinerait plutôt 500€ que 1000€. Dans ces conditions, il pourrait être propulsé par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.