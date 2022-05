Nothing Phone (1) – Un design en transparence

Nothing lève le voile sur le design de son futur smartphone. Le Nothing Phone 1 va jouer avec la transparence.

En mars dernier, Nothing annonçait la sortie prochaine du Nothing Phone 1 avant la fin de l’année. Mis à part le fait que le smartphone tournera avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et sous Nothing OS, le smartphone est toujours entouré de mystères. Carl Pei n’a pas été beaucoup plus loin.

Le patron de la compagnie et fondateur de OnePlus a lâché quelques infos supplémentaires sur le design du Nothing Phone 1 au site Wallpaper. Son apparence va correspondre à l’esthétique des écouteurs Nothing Ear 1. Il faut comprendre qu’il sera lui aussi transparent.

Carl Pei souhaite offrir une vision cohérente de ses produits avec un langage esthétique uniforme comme Apple. Il estime que les constructeurs de smartphones Android ont échoué sur ce terrain. La transparence sera en quelque sorte la marque de fabrique de Nothing.

Le responsable du design de la société ne trouve pas l’idée délirante. Il indique qu’un smartphone est constitué de 400 composants disposés en strates. Il faut choisir les bons éléments à exposer montrer ceux que le public n’a pas l’habitude de voir.

Cela demande de réassembler l’intérieur du smartphone et repenser sa fabrication. C’est un vrai casse-tête mais c’est faisable. On espère que Nothing y parviendra avant la fin 2022. Pour le moment, aucune photo du smartphone n’a fuité.

En attendant, vous pouvez toujours avoir un avant goût du Nothing Phone (1) et de son OS en installant le Launcher sur votre appareil.