Le realme C55 confirmé en Europe avec une Dynamic Island

Le realme C55 va débarquer en Europe et par conséquent en France avec sa barre Dynamic Island.

Vous l’attendiez ? Vous en avez rêvé ? La barre Dynamic Island de l’iPhone 14 arrive sur Android. Realme est le premier constructeur à avoir oser sauter le pas.

Le smartphone choisi pour inaugurer ce système est le realme C55. Sous la bannière du constructeur la Dynamic Island se transforme en Mini Capsule. Comment fonctionne-t-elle ?

Comme sur iPhone, la perforation de la caméra Selfie est utilisée comme un trompe l’œil. Elle s’étire et rétrécit pour afficher des informations.

Le realme C55 est déjà sorti en Indonésie mais Francis Wong, le CEO Europe de la compagnie a confirmé sa sortie sur le vieux continent sur Twitter. Les aficionados français de la marque pourront bientôt en profiter.

Nous devrions voir arriver le realme C55 en France à la fin du mois de mars. Outre sa Mini Capsule, le C55 est un smartphone d’entrée de gamme 4G. Et, realme excelle sur ce segment.

Le realme C55 arbore un écran FullHD+ de 6,52 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz et une luminosité de 680 nits. Le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche. Il tourne avec un processeur MediaTek Helio G88 avec 6/8Go de RAM et 128/256Go de stockage. Celui-ci est extensible via microSD.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000mAh, compatible avec la charge rapide 33W. A l’arrière, il intègre un capteur principal de 64MP et un objectif Macro de 2MP. La caméra Selfie qui accueille la Mini Capsule est de 8MP.

L’appareil est compatible NFC et il possède un prise audio jack 3,5mm. Le realme C55 existe en noir et en jaune et pour le prix il ne devrait pas dépasser 200€.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future…😵‍💫

So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme‘s #MiniCapsule in action…😏

Again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023