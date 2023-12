Le Top des smartphones 2023 à moins de 300€, des cadeaux parfaits pour mettre dans la hotte du Père Noël

Vous êtes à la recherche d’une idée cadeau à glisser sous le sapin sans vous ruiner. Découvrez notre top des smartphones sous les 300€.

Quels sont les meilleurs smartphones 2023 en dessous de 300€ ? Il est facile de se tromper sur ce créneau de prix. Les constructeurs jouent les équilibristes entre les performances et le prix.

Nous avons sélectionné les smartphones les plus performants et avec le meilleur rapport qualité/prix sur ce segment. Découvrez notre top des smartphones 2023 à moins de 300€.

Comme d’habitude, cette sélection contient des smartphones que nous avons testés ou pris en main. C’est une excellente idée de cadeau pour Noël.

Honor Magic 5 Lite – 5G

Le Honor Magic 5 Lite reprend le design iconique du Magic 5 Pro. Il arbore à l’arrière un appareil photo Circle Ring et son écran incurvé fait disparaître les bords autour de la dalle. La diagonale de cet écran OLED atteint 6,67 pouces.

Autres points forts, son taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz et son niveau de luminosité atteint 800nits. Le Honor Magic 5 Lite est un poids plume. Il pèse 175g et fait 7,9mm d’épaisseur.

Sa triple caméra arrière se compose d’un capteur grand-angle de 64MP, d’un ultra grand-angle de 5MP et d’un objectif Macro de 2MP. Cet appareil permet de faire de balles photos de jour comme de nuit.

Son processeur Snapdragon 695 est assisté par 8Go de mémoire, extensibles via le système RAM Turbo jusqu’à 13Go. Sa batterie de 5100mAh lui offre jusqu’à 2 jours d’autonomie. Elle est compatible avec la recharge rapide 40W.

Le Honor Magic 5 Lite 8/256Go est à 299,90€.

Moto G84 – 5G

Le Moto G84 est une autre alternative sur le segment des smartphones à moins de 300€. Motorola a noué un partenariat avec Pantone pour parer de couleurs uniques ses Moto G.

Le Moto G84 Viva Magenta avec sa coque en cuir vegan est splendide. Il pèse 168,3g et mesure 7,6mm d’épaisseur. Le design n’est pas le seul point fort du Moto G84.

Le smartphone intègre un écran pOLED 120Hz de 6,5 pouces. Son niveau de luminosité atteint des pics de 1300nits. On peut l’utiliser sans problème en extérieur.

On trouve sous la coque un processeur Qualcomm Snapdragon 695, accompagné de 12Go de RAM DDR4X et de 256Go de stockage en UFS 2.2. Du côté de la photo, le Moto G84 possède une double caméra arrière. Elle est constituée d’un capteur principal de 50MP avec stabilisateur optique d’image et d’un ultra grand-angle 8MP de 118°.

Le Moto G84 est certifié IP54. Il résiste aux éclaboussures et aux coulures d’eau. On termine avec la batterie 5000mAh qui lui confère une autonomie longue durée. Elle est compatible avec la charge rapide 30W.

Le Moto G84 12/256Go est vendu 269€.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro – 5G

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G fait partie des smartphones incontournables de ce segment de prix. C’est un smartphone polyvalent avec un excellent rapport qualité/prix.

Xiaomi a opté pour un design minimaliste mais qui fonctionne bien. Son smartphone pèse 187g et fait 7,9mm d’épaisseur. Son écran AMOLED mesure 6,67 pouces. Il dispose d’un taux de rafraichissement de 120Hz.

Equipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080, il permet de jouer à des jeux comme Call of Duty Mobile dans de bonnes conditions. Le smartphone est compatible HDR10+, Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

Sa batterie de 5000mAh, lui offre une autonomie de plus 1,5 jours. Elle est compatible avec la recharge 67W. Sa triple caméra arrière rassemble, un capteur photo principale 50MP Sony IMX766, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128Go est vendu à 299,90€.

Honor 90 Lite – 5G

Le Honor 90 Lite est le petit frère du Honor 90. Comme avec ce dernier, Honor a soigné l’esthétique de son smartphone. Sa coque scintillante et douce au toucher ne marque pas les traces de doigts. Il pèse 179g et mesure seulement 7,48mm d’épaisseur.

L’écran du Honor 90 Lite recouvre 93,6% de l’avant de l’appareil. Cette dalle LCD mesure 6,7 pouces et possède un taux de rafraichissement adaptatif de 90Hz. Sa batterie de 4500mAh compatible avec la charge 35W lui offre une autonomie longue durée.

Il se distingue par un capteur photo principal de 100MP avec une ouverture de f/1.9. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 5MP et d’un objectif Macro de 2MP. Pour finir, le Honr 90 Lite est certifié Hi-Res Audio.

Le Honor 90 Lite 8/256Go possède une fiche technique solide pour seulement 249,90€.

Poco C65 – 4G

Avec le Poco C65, nous descendons nettement en dessous de la barre des 300€. Le smartphone est à seulement 149,90€. A ce prix là ça n’est pas un smartphone 5G mais il ne démérite pas.

Il se démarque avant tout par son grand écran de 6,74 pouces et sa grande autonomie. Le taux de rafraîchissement de cet écran immersif atteint 90Hz. Il est renforcé par une couche de verre Corning Gorilla Glass.

Le Poco C65 embarque un capteur photo principal de 50MP. Sa batterie de 5000mAh vous permettra de l’utiliser bien au-delà de la journée. Le smartphone résiste 23 heures en streaming vidéo ou 31 heures en appels.

Le Poco C65 6/128Go est à 149,90€.

