Les Galaxy S24 accompagnés de nouveaux chargeurs rapides ?

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra arrivent le 17 janvier 2024. Samsung va en profiter pour sortir une série de nouveaux accessoires dont deux chargeurs rapides.

Ne vous méprenez pas, Samsung n’a pas décidé de glisser ces chargeurs dans les boites des Galaxy S24 comme au bon vieux temps. Il faudra les acheter en supplément si vous voulez goûter aux joies de la charge rapide nouvelle génération mise au point par le constructeur.

Selon les informations de Roland Quandt, Samsung s’apprêterait à mettre sur le marché un chargeur 50W et un chargeur 45W. Le premier est un bloc avec une double prise USB-C pour recharger deux appareils en même temps. Il a été repéré avec le numéro de série EP-T5020.

Le deuxième serait un chargeur 45W simple avec l’identifiant T4511. Les améliorations apportées à cet accessoire sont incertaines. Il est sans aucun doute plus performant notamment au niveau de la dissipation de la chaleur.

L’existence de ces deux chargeurs douchent également quelques espoirs secrets. Les Galaxy S24 conserveraient la même vitesse de charge que les Galaxy S23.

Samsung ne s’est toujours pas décidé à dépasser les 45W contrairement à ses concurrents. Le Galaxy S24 de base ne devrait même pas atteindre cette vitesse puisqu’il serait uniquement compatible avec la charge 25W.

Heureusement, les Galaxy S24 possèdent d’autres arguments pour nous en mettre plein la vue. L’intégration de l’intelligence artificielle devrait révolutionner la façon d’utiliser les smartphones.

Samsung Charger Duo 50W (2x USB-C wired fast charger) EP-T5020 incoming.

and they’ll have an updated 45W charger as well, EP-T4511 (old one is EP-T4510)

— Roland Quandt (@rquandt) January 4, 2024