Samsung Galaxy S23 – Les premières informations fuitent sur la toile

Les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra dévoilent leurs formes et le processeur quelques mois avant la sortie.

La série des Galaxy S23 n’arrivera pas avant début février 2023. Cependant les informations sur les trois smartphones haut de gamme du géant coréen commencent à affluer sur la toile.

Galaxy S23 – Les caméras en forme de goutte d’eau sont de retour

La dernière fuite en date provenant du serial leaker IceUniverse nous permet d’apercevoir les formes des 3 appareils. Ces photos proviennent des fabricants d’accessoires qui reçoivent à l’avance les dimensions des smartphones pour fabriquer les coques.

Elles nous donnent ainsi une idée précise de l’apparence des Galalxy S23. Samsung semble conserver la même recette que pour les Galaxy S22.

Il n’y a pas d’îlot photo. Samsung reprend son design en forme de goutte d’eau. On distingue trois caméras alignées verticalement sur les Galaxy S23 et S23+. Le Galaxy S23 Ultra accueille une caméra supplémentaire ainsi qu’un capteur laser autofocus.

La forme des smartphones ne change pas non plus. Le Samsung Galaxy S23 et le Galaxy S23+ possèdent des bords arrondis. En tant qu’héritier ou remplaçant des Galaxy Note, le Galaxy S23 Ultra est plus anguleux.

On imagine que ce dernier sera toujours équipé nativement d’un S-Pen. Espérons que Samsung aura fait de la place pour loger à l’intérieur une plus grosse batterie.

Quel processeur pour les Galaxy S23 ?

Comme une fuite n’arrive jamais seule, le Galaxy S23 a été repéré par le site GalaxyClub sur la base de données Geekbench. Elle mentionne la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est assisté par 8Go de RAM comme le Galaxy S22.

Espérons que Samsung n’imposera pas à l’Europe son processeur Exynos. La fiche du smartphone nous livre une dernière info, le Galaxy S23 tournerait sous Android 13.