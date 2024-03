L’iPhone pliant verra-t-il le jour ?

L’iPhone pliant fait encore parler de lui mais ce n’est pas ce qu’on avait envie d’entendre. L’iPhone pliant se fait attendre.

Apple prend son temps pour entrer sur le marché des smartphones et des écrans pliants. Un précédent rapport indiquait que la firme de Cupertino travaillait en priorité sur des appareils avec des grands écrans pliants.

La rumeur parlait d’un iPad avec un écran pliant entre 7 et 8 pouces et d’un Mac Book avec une dalle entre 20 et 25 pouces. Le premier serait programmé pour 2026 ou 2027 et le deuxième pour 2028.

Apple repousse le lancement de son iPhone pliant

On espérait qu’entre les deux, Apple trouverait une petite place pour sortir un iPhone pliant. Ce nouvel iPhone était pressenti pour voir le jour en 2026.

Le média coréen Alpha Business est moins optimiste. Selon une source interne, l’iPhone pliant a été repoussé. Il ne sortira pas avant début 2027. Apple aurait préféré repousser le lancement pour mettre en place la gestion des composants et des fournisseurs notamment les stocks d’écrans.

Apple aurait déjà commandé des prototypes à Samsung Display et à LG Display. La date de 2027 marque également le 20ème anniversaire de l’iPhone. Apple pourrait lancer un iPhone pliant pour célébrer cet anniversaire.

Dans tous les cas, le dépôt récent d’un brevet par Apple nous fait saliver. Apple aurait trouvé une solution pour diminuer la pliure en creusant des sillons à cet endroit. Cela réduit l’épaisseur du film et le rend encore plus flexible.

Via