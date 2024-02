Apple – L’iPhone pliant va-t-il remplacer l’iPad Mini ?

Apple travaille sur un smartphone pliant de 8 pouces. Cet iPhone pliant va-t-il remplacer l’iPad Mini ? Et quand sortira-t-il ?

Apple est en retard sur les smartphones pliants. C’est en partie pour cette raison que les ventes s’essoufflent en Chine selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Cela ne veut pas dire que la compagnie ne travaille pas activement sur un iPhone pliant. Les dernières informations repêchées par TheElec au cœur de l’industrie prouve même le contraire.

Apple travaille sur un appareil avec un écran pliant 8 pouces

Samsung Display et LG Display ont envoyé des échantillons d’écrans pliables de 6 pouces et 7 pouces à Apple l’année dernière. La firme de Cupertino voudrait aller plus loin. Elle s’intéresse maintenant aux écrans avec une diagonale entre 7 et 8 pouces.

Plusieurs théories s’affrontent au cœur de l’industrie high-tech. Certains pensent que cet iPhone pliant va remplacer l’iPad Mini de 8,3 pouces. D’un autre côté, la marque travaille sur un projet d’iPad Mini avec un écran OLED.

Apple ne va pas investir sur un iPad Mini OLED pour le remplacer dans la foulée par un iPhone pliant. Ce dernier ne devrait pas arriver avant 2026 ou 2027.

La Pomme n’a pas encore pris de décision concernant la nature de son futur appareil. Samsung devrait remporter la plus grosse part du gâteau selon l’opinion dominante au sein des milieux industriels.

Pas de pliant avant 2027 ?

Samsung a déjà la capacité de produire en masse des panneaux pliables compte tenu de son expérience acquise depuis 2019 avec les Galaxy Z Fold. LG pourrait prendre le train en marche un an plus tard, le temps de mettre en place ses unités de production de masse.

La théorie la plus crédible est l’arrivée du premier appareil pliant Apple en 2027. Cette date marque le 20ème anniversaire de l’iPhone. Un iPhone Pliable serait un beau cadeau.

Parallèlement, la firme de Cupertino s’intéresse aussi aux écrans pliants grands formats. Elle regarde aussi les dalles pliantes avec une diagonale entre 20 et 25 pouces. Elles conviendraient à un MacBook OLED pliant mais ce sera pour beaucoup plus tard.

