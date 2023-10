Moto Edge 40 Neo Test – Un smartphone plein de ressources sous les 400€

Le Moto Edge 40 Neo vient gonfler l’offre pléthorique de smartphones milieu de gamme. Réussit-il à se démarquer ? La réponse est dans notre test.

Motorola complète la gamme Moto Edge avec le Moto Edge 40 Neo. A 399€, ce smartphone 5G s’inspire de ces appareils haut de gamme mais à un prix plus doux. Nous avons testé le Moto Edge 40 Neo et on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau challenger. (test non sponsorisé)

Moto 40 Edge Neo – Design et ergonomie

Motorola a soigné le design de son nouveau smartphone. Le constructeur poursuit son partenariat avec Pantone. Le 40 Edge Neo existe en trois couleurs issues de son nuancier : Caneel Bay, Black Beauty et Soothing Sea. Nous avons reçu en test la version bleue qui est la seule recouverte de cuir végan.

En plus d’être très douce au toucher, elle ne marque pas les traces de doigts. Les deux autres modèles ont une coque lisse mate.

Le Moto Edge 40 Neo offre une bonne prise en main. Les bords sont légèrement recourbés à l’avant et l’arrière. Grâce à ses formes arrondies tout en douceur, il épouse parfaitement la main.

Avec des dimensions raisonnables et un poids relativement léger, il se révèle très agréable à manipuler. Le smartphone mesure : 159,63 x 71,99 x 7,89mm et pèse 172g. Il se glisse facilement dans une poche et on peut l’utiliser d’une seule main sans problème. Cela devient de plus en plus rare de pouvoir parcourir la dalle d’un smartphone avec le pouce d’un bord à l’autre.

Un écran 144Hz

Le Moto 40 Edge Neo arbore un écran POLED de 6,55 pouces. Les bords sont recourbés sur les côtés ce qui fait quasiment disparaître le cadre noir quand on regarde le smartphone.

Le Moto 40 Edge Neo s’adapte à toutes les situations. En plus de ne pas craindre l’eau grâce à sa certification IP68, il défie le soleil avec un taux de luminosité élevée avec des pointes à 1300nits. Nous avons mesuré un taux à plus de 800nits. C’est suffisant pour être parfaitement lisible en extérieur.

Le taux de rafraichissement est l’autre point fort de cette dalle. Il monte jusqu’à 144Hz pour une fluidité optimum dans les jeux vidéo. D’ailleurs ce taux est à réserver aux gamers car il draine la batterie du smartphone. A noter que ce n’est pas une dalle LTPO. Le taux de rafraichissement ne descend pas en dessous de 60Hz.

Les couleurs, réglées par défaut sur le mode saturé, sont riches et flattent la rétine. Le blanc tire juste un peu sur le bleu. Il n’y a rien de dramatique. Le rendu est toujours mieux que celui du mode naturel qui vire complétement sur le jaune.

Les performances

Le Motorola Edge 40 Neo accueille un processeur MediaTek Dimensity 7030. Il est accompagné de 12Go de RAM DDR4X et de 256Go de stockage. Cette configuration permet de jouer à de gros jeux 3D comme Genshin Impact.

Vous devrez juste vous contenter de graphismes réglés sur le niveau faible et une animation en 30fps. Dans ces conditions le jeu reste fluide même face à un grand nombre d’adversaires.

Vous pourrez profiter d’un son clair à travers deux vrais haut-parleurs. On constate tout de même un léger déséquilibre sur le haut-parleur d’écoute beaucoup moins puissant.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh alimente le Moto Edge 40 Neo. Celle-ci lui confère une autonomie d’environ un jour et demi. Comptez plutôt sur un jour si vous êtes joueur et que vous passez l’écran en 144Hz. A titre d’exemple une partie de 25 minutes de Genshin Impact consomme 6% de batterie.

Bonne nouvelle, la boite contient le chargeur. Ce bloc TurboPower fournit une charge rapide de 68W. Vous récupérez 50% de batterie en 15 minutes. La charge ralentit fortement par la suite puisqu’il faut patienter 1h18 pour arriver à 100%.

Un double capteur photo efficace

Motorola a fait dans la simplicité. La compagnie a doté son smartphone de deux caméras à l’arrière. L’appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP avec un stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle de 13MP. On trouve à l’avant un capteur Selfie de 32MP.

Contre toute attente, le Moto Edge 40 Neo s’en sort très bien. Les photos de jour offrent un beau piqué. Les couleurs sont légèrement rehaussées. Elles flattent la rétine sans basculer dans le psychédélique. L’ensemble reste réaliste. Le résultat est satisfaisant aussi bien en extérieur qu’en intérieur.

L’appareil photo essaie de faire ce qu’il peut avec son zoom numérique. Les photos en zoom X2 donnent le change mais au-delà la perte de détails devient trop importante pour être exploitable. Vous pouvez voir le résultat avec un zoom X2 et un zoom X8.

Ultra grand-angle, portraits et photos de nuit

L’ultra grand-angle force les couleurs plus que le capteur principal sans tomber dans l’exagération. Le sentiment d’aspiration au centre est malheureusement trop présent et il y a une grosse perte de précision dans les angles de la photo.

Le Moto 40 Edge Neo ne dispose pas de capteur dédié aux portraits. La gestion des effets de profondeurs comme la Macro sont confiées à l’ultra grand-angle. Les détourages sont propres et précis. Vous pouvez modifier l’effet de profondeur à postériori.

De nuit, le Moto Edge 40 Neo s’en sort très bien pour un smartphone de cette gamme de prix. L’appareil photo fait preuve d’une bonne gestion des couleurs et de la lumière en extérieur comme en intérieur.

Il supprime le bruit tout sans trop abuser du lissage. On s’aperçoit de la perte de détails lorsqu’on regarde les photos à 100%. On lui reprochera une mise au point un peu trop longue qui nécessite plusieurs seconde d’immobilité.

Ce qu’on en pense

A seulement 399€, le Moto Edge 40 Neo est une bonne surprise qui bouscule le segment milieu de gamme. Motorola nous propose un smartphone très agréable à prendre en main avec de nombreux atouts.

Compact, léger et avec de belles finitions, il s’offre en plus le luxe d’être performant pour son prix. Sans égaler un smartphone haut de gamme, il permet d’étancher sa soif de jeu dans de bonnes conditions.

Il ne déçoit pas non plus au niveau de la photo. Ses deux capteurs se montrent polyvalents. Ils réalisent de belles photos de jour comme de nuit en toute simplicité. Le Motorola Edge 40 Neo se positionne comme une très sérieuse alternative aux poids lourds de ce segment de prix. Equilibré et polyvalent, il s’impose comme un incontournable.

