Motorola Frontier - Une photo officielle de son chargeur 125W - IDBOOX

Motorola nous met l’eau à la bouche avec une recharge rapide de 125W. Elle pourrait équiper le Motorola Frontier.

Les smartphones Motorola ne se résument pas aux Moto G. La compagnie officie également sur le segment très haut de gamme. Le smartphone qui arrive pourrait repousser les frontières.

Chen Jin, le directeur général de Lenovo Mobile en Chine, la maison mère de Motorola, a posté sur sa page Weibo une photo intrigante. Elle dévoile un chargeur opérationnel de 125W. Il précise également que ce bloc ne pèse que 130 g. C’est très léger par rapport à la concurrence.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo de prise en main Oppo teste les recharges 150W et 240W mais elles ne sont pas prêtes à être commercialisées.

Quel smartphone va bénéficier de cette recharge rapide ? Il ne peut pas s’agir de l’Edge 30 Pro, il est livré avec une recharge 68W.

L’appareil pressenti est le Motorola Frontier. Il sortira peut-être sous un autre nom dans le commerce mais on parle déjà de lui comme d’un smartphone très haut de gamme.

Motorola Frontier – Une fiche technique ultra haut de gamme

Evleaks avait mis la main sur un rendu du smartphone. Une grande partie de ses caractéristiques ont également fuité.

Le Motorola Frontier dispose d’un grand écran P-OLED de 6,67 pouces avec les bords recourbés de chaque côté. Sa résolution n’est que FullHD+ mais son taux de rafraichissement monte à 144Hz.

Il devrait tourner avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 légèrement dopé comme le laisse supposé son matricule SM8475. Le Motorola Frontier pourrait accueillir une version « Plus » du processeur. Pour l’épauler dans sa tâche, la RAM et le stockage montent jusqu’à 12Go et 256Go.

La composition de l’appareil photo principal semble surnaturelle. Il embarque un capteur principal de 194MP avec OIS, un ultra grand-angle de 50MP et un capteur téléphoto de 12MP. De l’autre côté, on annonce une caméra Selfie de 60MP.

Pour finir, sa batterie de 4500mAh se recharge en filaire en 125W et en 50W sans fil.

Après ce teasing, le Motorola Frontier ne devrait plus tarder à sortir. Verra-t-il le jour en dehors de Chine ? C’est une autre question.