Honor Magic 3 – Le grand retour d'Honor sur le devant de la scène avec Android - IDBOOX

La série Honor Magic 3 marque le grand retour d’Honor sur le marché des smartphones et les services Google ne manquent pas à l’appel.

Libérée des sanctions américaines, Honor revient et frappe fort avec la série des Honor Magic 3. Elle se compose de trois smartphones haut de gamme : le Magic 3, le Magic 3 Pro et le Magic 3 Pro+.

Honor a allié performances et design pour marquer les esprits. La compagnie veut apporter la preuve qu’elle sait toujours faire des smartphones performants maintenant qu’elle est devenue indépendante.

Honor Magic 3 – Un design premium

On découvre à l’avant un écran super incurvé à 89° avec des bords ultra fins. Il est constitué de nano-cristal et la coque est en nano-céramique. Contrairement à ce que ces termes pourraient laisser penser, cette matière rend le smartphone plus résistant aux chocs.

On notera également que la dalle est compatible HDR 10+.

A l’arrière la forme très particulière de l’appareil photo avec été baptisé « L’œil de la muse » (voir photo ci-dessus du Magic 3 Pro+). Honor a particulièrement soigné la partie photo des Magic 3 mais nous y reviendrons plus loin.

De plus, ils sont certifiés IP68, les Honor Magic 3 résistent à l’eau et à la poussière. (Photo ci-dessous Honor Magic 3 Pro)

La photo multi caméra

Honor a développé entièrement un moteur de traitement d’image boosté à l’IA pour ses nouveaux smartphones. la marque tient à faire savoir que c’est l’heure du renouveau et que ses produits n’ont plus de lien avec Huawei.

Le Honor Magic 3 Pro+ est le modèle qui concentre toutes les innovations. Il intègre quatre caméras qui fonctionnent simultanément.

Cette version rassemble un capteur monochrome de 64MP, une caméra grand-angle de 50MP, un ultra grand-angle de 64MP et un téléobjectif périscopique de 64MP. Le capteur principal peut capturer les objets en mouvement grâce à un autofocus à détection de phase.

Le téléobjectif permet des zooms optiques X 3,5 et des zooms numériques X100. Il est stabilisé avec un OIS pour garantir des photos nettes.

L’ultra grand-angle a un champ de vision de 126°. Associé au zoom optique il offre la plus haute résolution du marché et diminue la distorsion. Cette caméra sert également de capteur Macro avec une distance de 2,5 cm.

Il y a quelques différences avec les autres modèles. Le Magic 3 ne possède que trois caméras. Il perd le zoom périscopique et l’ultra grand-angle passe à 13MP comme sur le modèle Pro.

Des vidéos de qualité IMAX

Honor promet également des capacités vidéo étonnantes. Les Magic 3 ont été améliorés par IMAX, le spécialiste des salles de cinéma.

« La série HONOR Magic3 offre des capacités vidéo Magic Log et LUT (Look Up Table) 3D de niveau cinématographique, ce qui permet de contrôler la saturation, la luminosité et le contraste, aidant les utilisateurs à créer des teintes de couleur dignes du cinéma. »

Honor a travaillé avec Bryan Mamahan, coloriste hollywoodien, pour co-créer huit LUT exclusives inspirées des films IMAX. L’IA se charge ensuite de proposer le meilleur scénario en fonction de vos vidéos.

Puissance et charge rapide

Les Honor Magic 3 comptent parmi les premiers smartphones à tourner avec le processeur Qualcomm Snapdragon 888+. Elle est sensée augmenter les performances de 20% par rapport à l’ancien modèle.

Pour alimenter ce processeur, les Magic 3 font appel à une batterie de 4600mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide filaire 66W et le recharge sans fil 50W. Les versions Pro et Pro+ sont aussi compatible avec la recharge inversée sans fil.

La disponibilité à l’international n’a pas encore été communiquée mais on connait déjà les prix. La série Magic 3 joue dans la catégorie premium, les prix aussi.

Le Honor Magic 3 8/256 Go est à 899€, le Honor Magic 3 Pro 8/256 Go est à 1099€ et le Honor Magic 3 Pro+ avec 12/512 Go est au prix de 1499€.

(Photo ci-dessus Honor Magic 3)