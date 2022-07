Nohting Phone (1) – Prix, date de sortie et caractéristiques techniques

Prix, date de sortie, caractéristiques techniques, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le Nothing Phone (1).

Le Nothing Phone (1) a été officiellement dévoilé le 12 juillet après une campagne marketing savamment orchestrée. Nothing a mis l’appareil en précommande dans la foulée. Le smartphone démarre à moins de 500€ (dispo ici). Qu’offre-t-il pour ce prix là ?

Nothing Phone (1) – Quand sera-t-il disponible ?

Après 200 000 préco sur liste d’attente, le premier smartphone de la jeune société est maintenant disponible. On ne compte pas ceux qui ont participé aux enchères pour mettre les doigts sur l’une des 100 premières unités numérotées.

Les ventes débutent le 21 juillet 2022 dans plus de 40 pays dont la France à 8h00 du matin. Les versions avec 8Go de RAM ouvrent la marche.

Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’été pour voir arriver le Nohting Phone (1) équipé de 12Go de RAM.

Le Nothing Phone (1) à quel prix ?

Carl Pei le PDG et co-fondateur de Nothing a tenu à proposer un smartphone à un prix accessible. Vous ne serez pas obligés de faire un emprunt pour acheter le Nothing Phone (1). Les prix oscillent entre 469€ et 549€.

Le smartphone reste sous la barre des 600€. Cela reste raisonnable. La compagnie lance trois configurations différentes. La première possède 8Go de RAM et 128Go de stockage. Elle démarre à 469€. Elle passe ensuite à 499€ avec 256Go de stockage.

Le modèle le plus haut de gamme possède 12Go de RAM et 256Go de stockage avec un prix qui monte à 549€.

– Suivez ce lien pour acheter le Nothing Phone (1) 8/128Go.

– Cliquez sur ce lien pour la version noire 8/256Go.

– Cliquez sur ce lien pour la version blanche 8/256Go.

– Achetez le Nothing Phone (1) 12/256Go en suivant ce lien.

– Pour acquérir le pack Nothing (1) blanc 12/256Go + les ear phone (1) cliquez sur ce lien.

La fiche technique

Avec de tels prix, il ne faut pas s’attendre à une fiche technique ultra premium. Ce n’est pas là que réside l’intérêt du smartphone. Le Nothing Phone (1) se démarque par son design innovant.

La coque semi transparente intègre 900 LED qui permettent d’afficher des motifs lumineux quand on reçoit des notifications des informations sur l’état du smartphone, des appels de ses contacts, etc. Cette interface Glyph est un nouveau mode de communication qui ne nécessite plus forcément de regarder son écran.

En ce qui concerne la puissance, le Nothing Phone (1) est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+. Il a été spécialement optimisé pour le smartphone pour inclure la recharge sans fil et inversée. Dans le premier cas, elle est de 15W et le second de 5W.

La batterie est compatible avec la recharge rapide 33W. Elle alimente un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et compatible HDR10+.

Nothing a réduit le nombre de caméra à l’arrière. Seulement deux capteurs ornent la coque dont un Sony IMX 766 de 50MP et un ultra grand-angle de 50MP. La perforation à l’avant abrite une caméra Selfie de 16MP.