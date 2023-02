Nothing Ear (2) – Quels changements attendre ?

Nothing prépare les Nothing Ear (2). Une série de visuels nous laissent entrevoir quelques améliorations intéressantes.

En parallèle de son nouveau smartphone, Nothing prépare aussi les Nothing Ear (2). Carl Pei a confirmé que les écouteurs arriveront dans le courant du deuxième semestre 2023. Les écouteurs sans fil qui avaient cassé les codes du genre reviennent dans une version repensée.

Carl Pei va-t-il réussir à nous surprendre une nouvelle fois ? Des visuels postés par Onleaks et SmartPrix nous dévoilent les changements apportés aux écouteurs les plus fashion du marché.

La compagnie ne modifie pas le design de ses écouteurs. Les changements sont timides. Les aficionados ne seront pas déroutés. Ils restent transparents avec une forme bâton.

Nothing ear (2) – Un ANC amélioré ?

L’un des changements les plus visibles serait le transfert du micro de suppression du bruit. Il apparaît sur le côté et non plus sur le haut des écouteurs. Cela laisse présager une efficacité accrue de l’ANC.

On parle aussi d’un système de réduction de bruit active avec une intensité variable. Ce n’est pas apparent sur les visuels mais les Nothing Ear (2) intègreraient d’autres améliorations.

L’application accueillera un égaliseur entièrement paramétrable avec des réglages avancés. Les écouteurs devraient aussi pouvoir se connecter à deux appareils en même temps. Il faut espérer que les Nothing Ear (2) seront disponibles en Europe.