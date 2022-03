Nothing annonce le Phone 1, son premier smartphone sous Nothing OS - IDBOOX

Après des écouteurs, Carl Pei nous réserve une nouvelle surprise. Nothing s’apprête à lancer son nouveau smartphone.

Le 23 mars 2022, Nothing a annoncé l’ors d’une conférence de presse le lancement cet été de son smartphone. Toujours dans l’esprit d’aller à l’essentiel, Carl Pei a sobrement baptiser son smartphone le « Phone (1)».

Contrairement aux écouteurs Ear 1 TWS, il ne sera pas transparent mais il arrive avec un design épuré et sans fioriture.

Nothing mise sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour assurer toute la puissance nécessaire à son mobile.

Le Phone (1) se distingue surtout par son système d’exploitation. Il tourne sous Nothing OS. Il propose le meilleur de l’expérience Android pure pour aller encore une fois à l’essentiel.

Chaque fonction a une vraie valeur ajoutée pour l’utilisateur. Il sera avant tout léger et fluide. Manipuler un smartphone un peu moins encombré fera du bien.

Nothing Phone (1) – Un smartphone qui va à l’essentiel

Il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité. Nothing OS est construit sur un écosystème ouvert qui se connecte avec les appareils Nothing mais aussi ceux des autres marques. Carl Pei a cité les AirPods et Tesla comme exemples. Les services Google sont aussi présents.

Carl Pei a imaginé un lanceur d’applications qui vous donnera le goût et la saveur de Nothing OS avant son lancement officiel cet été. Il sera disponible sur certains modèles de smartphones à partir d’avril 2022.

A l’occasion de ce lancement, la société annonce un nouveau cycle d’investissement communautaire de 10 millions de dollars à partir du 4 avril. Elle avait atteint 1,5 million de dollars en 54 secondes lors de la précédente levée de fonds.

Les investisseurs auront accès avec une communauté privée à des avantages exclusifs et des informations sur l’entreprise.

Nous en saurons plus sur le Phone (1) dans les mois à venir. Il devrait arriver cet été.