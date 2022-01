OnePlus 10 Pro – La nouvelle génération de caméra Hasselblad dévoilée officiellement - IDBOOX

OnePlus fait monter la température en dévoilant à l’avance les nouveautés de l’appareil photo Hasselblad du OnePlus 10 Pro.

Le OnePlus 10 Pro sort le 11 janvier en Chine puis dans le courant de l’année 2022 en Europe et dans le reste du monde. OnePlus a décidé de devancer la date de présentation en nous mettant l’eau à la bouche.

La compagnie nous parle de la caméra Hasselblad deuxième génération embarquée sur le OnePlus 10 Pro. L’appareil photo intègre quatre nouveautés majeures.

La solution OnePlus Billion Color

Ce système permet d’appliquer un calibrage naturel à plus d’un milliard de couleurs sur le OnePlus 10 Pro. Le smartphone prend des photos couleurs en mode 10 bits intégral, pour un rendu plus naturel.

Le OnePlus 10 Pro capture des images avec 25 % de couverture supplémentaire de la gamme de couleurs DCI-P3 et peut traiter 64 fois plus de couleurs que son prédécesseur.

La solution est disponible sur le capteur principal, le téléobjectif et le capteur ultra grand-angle.

La photo ci-dessous vous donne un aperçu du résultat.

Le mode Hasselblad Pro Gen 2

Le OnePlus 10 Pro bénéficie d’un nouveau mode Hasselblad Pro supporté par les trois capteurs arrière. Grâce à lui on peut prendre des photos en mode RAW 12 bits intégral et aussi avec le format RAW+.

Ce format garantit notamment une plage dynamique de haute qualité et une meilleure réduction du bruit.

Un ultra grand-angle 150°

Le OnePlus 10 Pro embarque un ultra grand-angle de 150°. Il offre un champ de vision jusqu’à quatre fois plus grand que les ultra grand-angle classiques. Grâce à lui, le OnePlus 10 Pro peut prendre des photos en mode fisheye.

Rassurez-vous, il sait aussi capturer des images en 110° pour éviter les déformations et autres distorsions.

Une vidéo toute en nuances

La dernière nouveauté concerne le mode vidéo qui offre une plus grande souplesse. On peut régler l’ISO ou encore la vitesse d’obturation pendant l’enregistrement.

Le OnePlus 10 Pro filme aussi au format LOG avec une plus grande plage dynamique et davantage d’informations dans les ombres et les lumières.