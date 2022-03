OnePlus 10 Pro – Son prix européen en fuite sur la toile - IDBOOX

Le prix européen OnePlus 10 Pro a été repéré sur un site de vente en ligne. C’est le moment de faire des économies.

Le lancement mondial du OnePlus 10 Pro se déroulera le 31 mars prochain. Le smartphone est déjà sorti en Chine et nous avons pu le prendre en main à Barcelone, lors du salon MWC 2022. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessous.

On connaît déjà les détails de sa fiche technique. Il ne restait plus que son prix. Ca tombe bien puisqu’un distributeur allemand a mis en ligne un peu trop précipitamment l’appareil. On peut découvrir le OnePlus 10 Pro avec 8Go de RAM et 128Go de stockage listé au prix de 899€.

Il n’y a pas de surprise. Ce prix sera certainement légèrement différent en France en fonction des taxes. Le smartphone reste dans la même gamme de prix que le OnePlus 9 Pro.

En Chine, le nouveau smartphone de OnePlus a également été présenté avec 12Go de RAM et un espace de stockage allant jusqu’à 512Go. Le site allemand n’en fait aucune mention. L’Europe devra peut-être se contenter d’une seule version.

Les principales caractéristiques

Pour mémoire, le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution très élevée QHD+ (3216 x 1440 pixels). Il tourne avec le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1avec une capacité maximum de 12Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage UFS 3.1.

Sa batterie de 5000mAh est compatible avec la charge rapide 80W et la charge sans fil 50W.

L’appareil photo arrière rassemble un capteur Sony IMX789 de 48MP, un capteur Samsung ISOCELL JN1 de 50MP et un capteur téléphoto de 8MP. Les deux premiers capteurs sont équipés d’un stabilisateur optique d’image. On trouve à l’avant un capteur Selfie de 32MP.

Rendez-vous le 31 pour tout savoir.