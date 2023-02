OnePlus 11 Test – Un flagship ultra puissant à partir de 849€

Le OnePlus 11 possède toutes les caractéristiques d’un grand smartphone mais l’est-il dans la pratique ? La réponse dans notre test.

Cette année OnePlus a décidé de se concentrer sur un seul smartphone haut de gamme comme à ses débuts. Le OnePlus 11 est un flagship avec une fiche technique impressionnante vendu à partir de 849€. Découvrez ce qu’il vaut dans notre test. (non sponsorisé)

Le OnePlus 11 démarre à 849€ et le modèle avec 16Go de RAM est à 919€.

OnePlus 11 – Un design sans fausse note

Le OnePlus 11 bénéficie de finitions soignées à l’avant comme à l’arrière. On est accueilli par un splendide écran légèrement recourbé qui fait disparaître les bords noirs sur les côtés. Il facilite également la prise en main en évitant les mauvaises manipulations.

L’arrière est protégé par couche verre Gorilla Glass. OnePlus appliqué à la coque un effet mat qui ne marque pas les traces de doigts.

Le module photo change de forme. Il devient circulaire et se prolonge sur le côté du smartphone. Le rendu est encore plus premium que sur le OnePlus 10 Pro. Il imite l’objectif d’une caméra professionnelle.

On retrouve sur la tranche le bouton Slider toujours très pratique. Il permet de mettre en une seconde le smartphone en mode vibreur ou silencieux. L’ensemble est harmonieux et sans faute de goût.

Fin et léger le OnePlus 11 est aussi beau qu’agréable à tenir en main. Il pèse 205g et mesure 8,53mm d’épaisseur. On le manipule aisément d’une seule main même avec son écran 6,7 pouces. Ce dernier abrite un lecteur d’empreintes positionné à la bonne hauteur et réactif.

Une écran 120Hz LTPO 3.0

Le OnePlus 11 intègre un écran AMOLED de 6,7 pouces éblouissant dans le bon sens du terme. Les couleurs sont éclatantes et on peut les ajuster avec précision selon ses goûts grâce à de nombreux réglages.

La résolution est de 3216 x 1440 pixels. On vous conseille de ne pas laisser l’écran en Quad HD+. Elle consomme trop de batterie. De toute façon la dalle est réglée par défaut en Full HD+ vous n’avez donc pas de souci à vous faire.

Parmi les nombreuses qualités de cet écran il faut également citer son taux de rafraichissement. La dalle est basée sur une technologie LTPO 3.0. Cela veut dire que son taux de rafraichissement varie entre 1Hz et 120Hz.

C’est par exemple très utile pour le Always On Display qui passe en 1Hz pour consommer le moins possible d’énergie.

Pour terminer sur le sujet, l’écran est compatible HDR10+ et son niveau de luminosité monte jusqu’à 800nits. Vous pourrez donc profiter du OnePlus 11 en plein soleil sans avoir besoin de chercher de l’ombre pour regarder les derniers posts TikTok.

Les performances

Le moins que l’on puisse dire c’est que OnePlus n’a pas été avare avec son smartphone. Il va parler aux gamers. Un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pilote l’appareil. Il est assisté par 8 ou 16Go de RAM DDR5X et 128 ou 256Go de stockage. Dans le premier cas vous aurez le droit à de l’UFS 3.1 et dans le deuxième de l’UFS 4.0.

Avec une telle configuration, vous pouvez jouer à tout ce que vous voulez sans vous poser de questions. Les jeux vidéo sont d’une fluidité extrême y compris Genshin Impact. Il n’y a aucune saccade avec des graphismes calés sur le niveau moyen.

Le smartphone allie l’image avec le son grâce à deux vrais haut-parleurs équilibrés compatibles Dolby Atmos. OnePlus 11 intègre également un système d’optimisation de gestion de la RAM avec machine learning qui alloue automatiquement une quantité de mémoire pour ouvrir plus rapidement une application comme la caméra.

A noter que le OnePlus 11 embarque un nouveau système de refroidissement avec un chambre de dissipation de la chaleur optimisée. L’assemblage est efficace. Le dos de l’appareil chauffe à peine même après une longue période de jeu.

L’autonomie

Le OnePlus 11 cache sous sa coque une confortable batterie de 5000mAh divisée en deux cellules. Elle lui confère une autonomie d’une journée à condition d’être raisonnable sur les jeux vidéo. Une séquence de jeu de 15 minutes de Genshin Impact consomme 5%.

Vous pouvez toujours compter sur la recharge rapide SuperVooc 100W qui remplit la batterie à une vitesse éclaire. Elle passe de 0 à 100% en 25 minutes. Inutile de vous poser la question le chargeur est dans la boite.

Pour préserver la durée de vie de la batterie face à une recharge aussi véloce, OnePlus a développé un algorithme qui évite d’endommager les anodes et les cathodes. On pourra juste lui reprocher de ne pas avoir de recharge sans fil.

La photo – Un triple capteur supervisé par Haselblad

L’appareil photo du OnePlus 11 est architecturé autour d’un capteur principal de 50MP Sony IMX890 (1/1.56). Deux autres capteurs l’accompagnent : un ultra grand-angle de 48MP 115° et un capteur de 32MP dédié aux portraits.

L’ensemble est supervisé par Hasselblad qui a apporté son expertise sur la calibration des couleurs.

Le OnePlus 11 confirme l’impression que nous avions eu lors de notre prise en main. Il est doué pour la photo. Elles sont nettes avec des couleurs réalistes et un haut niveau de contraste élevé. Les clichés sont saisissants et surprennent par la finesse de détails.

Il s’en sort aussi très bien quel que soit les conditions de luminosité. Ciel blanc, soleil radieux ou peine-ombre, le OnePlus 11 s’est toujours montré à la hauteur.

Le Mode nuit ne déçoit pas non plus. L’appareil fait disparaître le grain tout en conservant les détails. Il réussit à jouer avec différentes sources de lumière pour ne pas dénaturer les couleurs. C’est un très bon compagnon pour les safaris photo nocturne ou les photos en intérieur avec une lumière tamisée.

Ultra grand-angle et portraits

Le OnePlus 11 abandonne l’ultra grand-angle de 150° pour quelque chose de plus raisonnable. Son champ de vision de 115° permet de limiter les déformations mais elles se font toujours sentir sur les côtés de la photo. Il conserve cependant la même luminosité et la même colorimétrie.

Le mode Portrait montre aussi son efficacité. Les détourages sont nets et précis dans le cas d’un portrait. Nous avons voulu corser un peu le jeu des découpages difficiles avec la photo de la fontaine ci-dessous. Le OnePlus 11 n’est pas tombé dans le piège en identifiant correctement les zones d’arrière-plan.

Ce qu’on en pense

Le OnePlus 11 est une vraie réussite. Proposer un unique smartphone a permis à OnePlus de se concentrer à 100% sur le OnePlus 11. Le résultat est un smartphone beau, puissant et polyvalent.

Le design est sobre et chic à la fois. Son écran est lumineux avec des couleurs splendides. Le OnePlus 11 (16Go) est architecturé autour d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec de la RAM DDR5X et du stockage UFS 3.1. On ne peut pas faire mieux.

Sous la supervision d’Hasselblad, il fait également des prouesses en photo. Si vous avez encore des doutes, sa batterie 5000mAh est compatible avec la recharge 1000W.

Bref, le OnePlus 11 nous a conquis du début à la fin et ce test n’est pas sponsorisé.

OnePlus 11 – La fiche technique complète

OnePlus 11 – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED LTPO – 1Hz – 120Hz Définition 3216 x 1440 pixels (QHD+) – Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8Go/16Go DDR5X Stockage 128Go UFS3.1 / 256Go UFS 4.0 Extension Non Caméras arrières Sony IMX890 50MP (1/1,56’) OIS + UGA IMX581 48MP 115°+ IMX709 32MP (f/2.0) – Vidéo 4K/60fps 8K/24fps Caméras frontales Sony IMX471 16MP (f/2.45) IP68 non Batterie 5000mAh Charge rapide 100W Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android OxygenOS / Android 13 Dimensions 163,1 x 74,1 x 8,53 mm – 205 g