OnePlus 11 – Un smartphone ultra puissant sous les 1000€ (vidéo)

Le OnePlus 11 est officiel et on vous fait découvrir ce nouveau flagship en vidéo avant sa sortie. Voici ce qu’on en pense.

Le OnePlus 11 est le dernier flagship de signé OnePlus. Il n’y a pas de version Pro cette année mais rassurez-vous le OnePlus 11 possède toutes les caractéristiques d’un smartphone très haut de gamme.

Le OnePlus 11 à partir de 849€

Nous tenons à vous préciser que l’appareil est arrivé à la rédaction quelques jours avant l’annonce officielle. Nous avons préféré prendre notre temps pour le tester. En attendant le test complet, nous vous proposons donc de vous livrer nos premières impressions et de l’admirer dans notre vidéo.

OnePlus revient à ses fondamentaux en proposant un smartphone premium avec un prix en dessous des 1000€. Le OnePlus 11 démarre à 849€ et le modèle avec 16Go de RAM est à 919€. Que nous offre le OnePlus 11 pour ce prix-là ?

Cliquez sur ce lien pour acheter le OnePlus 11 8/128Go.

Suivez ce lien acheter le OnePlus 11 16/256Go.



Un design premium sans fausse note

A l’avant on trouve un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K. Son niveau de luminosité dépasse les 800nits et comme vous pouvez le voir dans notre vidéo l’écran est parfaitement visible en extérieur.

Il faut également préciser que cette dalle est basée sur une technologie LTPO 3.0 qui offre au OnePlus 11 une autonomie qui peut varier entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu.

OnePlus a légèrement revu sa copie pour l’arrière de son smartphone par rapport au OnePlus 10 Pro. Le dos du OnePlus 11 est protégé par du verre Gorilla Glass avec un effet mat qui ne marque pas du tout les traces de doigts. Le module photo est désormais circulaire.

Il est plus graphique que celui de son prédécesseur. Il se prolonge sur la tranche où on peut y découvrir le Slider. Le fameux bouton OnePlus permet de passer son smartphone en mode vibreur ou silencieux en une seconde.

Un appareil photo en collaboration avec Hasselbald

Hasselblad apporte une nouvelle fois son savoir-faire et son expertise photo. OnePlus a notamment travaillé avec ce spécialiste de l’optique sur la calibration et la justesse des couleurs. Nous n’avons pas pu résister et nous avons déjà commencé à tester ses capacités photo.

Il embarque cette année un capteur principal 50MP Sony IMX890 (1/1.56) accompagné d’un stabilisateur optique d’image. C’est vrai que le OnePlus 11 ne joue pas la carte des couleurs acidulées. Il mise plutôt sur le réalisme et la finesse des détails. Les photos sont d’une netteté impressionnante.

L’appareil photo abrite également un ultra grand-angle de 48MP 115° et un capteur de 32MP dédié aux portraits. Sur ce point le OnePlus 11 se défend particulièrement bien. Il réussit à effectuer des détourages précis même avec plusieurs sujets.

Puissance et polyvalence

La puissance de son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 lui permet également d’enregistrer des vidéos en 8K/24ims ou 4K jusqu’en 60ims. Vous avez un exemple de la qualité de la vidéo en 4K/30ims ci-dessous.

Un dernier mot sur sa batterie de 5000mAh qui lui confère une bonne autonomie d’environ 1 journée et surtout sa recharge 100W. Elle recharge le smartphone à 100% en seulement 25 minutes.

Premières impressions

Au final, le OnePlus 11 nous a laissé une très bonne première impression. Le smartphone offre une bonne prise en main et il est agréable à utiliser. Il renvoie une image premium grâce à des finitions parfaites.

Nous ne l’avons pas testé en profondeur mais les premiers essais que nous avons faits en photo laissent présager un smartphone qui excelle dans ce domaine. Sans prendre trop de risque, on peut également affirmer que processeur Snapdragon 8 Gen 2 et ses 16Go de RAM apportent toute la puissance nécessaire pour jouer.

On vous donne rendez-vous rapidement pour le test complet du OnePlus 11.

