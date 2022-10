Oppo Find N Flip – Toutes les caractéristiques du concurrent du Galaxy Z Flip 4

L’Oppo Find N Flip pourrait être le prochain concurrent sérieux du Samsung Galaxy Z Flip4. Sa fiche technique vient de fuiter sur la toile.

Après le Find N, Oppo s’intéresse à un autre format de smartphone pliable. La rumeur de la sortie d’un smartphone pliable à clapet signé Oppo circule depuis longtemps sur la toile.

Oppo Find N Flip – Un concurrent sérieux pour le Z Flip4

Son existence se renforce un peu plus sa fiche technique postée par DigitalChatStation (via Gizmochina). On murmure qu’Oppo pourrait dévoiler son nouveau smartphone pliable dès décembre 2022 en Chine.

Le format de l’Oppo Find N Flip s’apparentera à celui du Galaxy Z Flip4. Le petit smartphone pliable de Samsung a réussi à séduire le grand public. Contre toute attente, il s’est imposé comme un standard.

Oppo prendra sans doute soin d’optimiser son ergonomie comme celle du Oppo Find N que nous vous avions fait découvrir lors du MWC 2022 (voir photo ci-dessus).



Une fiche technique premium

L’Oppo Find N Flip est constitué de deux écrans. L’écran pliable OLED à l’intérieur mesure 6,8 pouces. Il possède une résolution Full HD+ de 2520 x 1080 pixels. La diagonale de l’écran extérieur atteint 3,26 pouces. En comparaison les écrans du Z Flip4 sont de 6,7 pouces et 1,9 pouces.

L’écran extérieur est beaucoup plus grand, on devrait donc être moins tenté de l’ouvrir en permanence pour l’utiliser.

Pour alimenter ces dalles, le Find N Flip embarque une batterie de 4300mAh. Elle est plus imposante que celle de 3700mAh du Z Flip4 mais il faudra voir si elle n’épaissit pas trop le smartphone.

Oppo a placé aux commandes un processeur puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. On continue avec l’appareil photo.

Le smartphone intègre un capteur principal de 50MP Sony IMX766 et un ultra grand-angle de 8MP Sony IMX355. De l’autre côté, le smartphone arbore une caméra Selfie 32MP Sony IMX709.

Espérons que l’Oppo Find N Flip ne subira pas le même sort que l’Oppo Find N et sera distribué en dehors de Chine.