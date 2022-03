Oppo Find N – Prise en main vidéo du smartphone pliable au MWC 2022 - IDBOOX

On a croisé l’Oppo Find N au salon de Barcelone. On en a profité pour faire une petite vidéo de prise en main en live de ce smartphone pliable pas comme les autres.

Oppo n’était pas venu les mains vides au MWC 2022. Outre le Find X5 Pro, Oppo a présenté de nombreuses innovations dont l’impressionnante recharge 240W.

Au détour des allées nous avons également croisé l’Oppo Find N. C’était l’occasion idéale de faire une petite vidéo pour vous le présenter. Ce smartphone pliable est sorti en Chine fin 2021 mais il pourrait arriver en Europe.

Oppo Find N – Un smartphone pliable au bon format

L’Oppo Find N adopte un format portefeuille et on a été agréablement surpris par sa taille. Il est beaucoup plus compact que les modèles concurrents et agréable à tenir en main. Oppo a choisi un format 18:9 plus ramassé qui lui offre un meilleur équilibre quand on l’utilise.

Refermé, il a la forme d’un smartphone classique. Il est moins allongé et plus large que le Galaxy Z Fold 3 par exemple. Vous ne manquerez pas pour autant d’espace. Il offre une vrai confort.

L’écran extérieur mesure 5,5 pouces et il est incurvé d’un seul côté. Oppo a pris soin des finitions et c’est le petit plus qui fait toute la différence.

A l’intérieur, la diagonale de l’écran pliable atteint 7,1 pouces. Il permet de profiter du multi fenêtrage sans se sentir à l’étroit. Oppo a développé des gestes spécifiques pour que l’interface soit la plus intuitive possible.

Cet écran pliable nous en a également mis plein les yeux avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et un niveau de luminosité avec des pics jusqu’à 1000nits.

On a également pu apprécier l’efficacité de la charnière en forme de goutte d’eau développée par Oppo. On peut voir dans la vidéo que la pliure de l’écran est très estompée par rapport à d’autres smartphones pliables. Il faut aussi noter que c’est un smartphone personnel avec une fréquence d’ouverture élevée.

Comme un air de Find X3 Pro

Passons rapidement sur ses caractéristiques que nous n’avons pas pu apprécier dans les conditions de cette prise en main. Sa fiche technique même si elle est haut de gamme est datée 2021.

L’Oppo Find N tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12Go de RAM DDR5 et 256/512Go de stockage UFS 3.1. Il intègre une batterie de 4500mAh. Compatible avec la charge rapide 33W.

L’appareil photo reprend la configuration de l’Oppo Find X3 Pro avec une triple caméra basée sur un capteur principal Sony IMX766.

Si l’Oppo Find N fait un détour par l’Europe, il ne sortira certainement pas avec cette fiche technique.

L’Oppo Find N se révèle une bonne surprise. Oppo a trouvé un bon compromis entre la taille du smartphone et celle de l’écran pliable. On peut le glisser dans une poche tout en profitant d’un grand écran.

On espère qu’Oppo va se décider à le sortir en Europe avant la fin de l’année.