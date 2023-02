Oppo Find N2 Flip – Prix, dispo, premières impressions et vidéo

Nous avons pu prendre en main l’Oppo Find N2 Flip. Voici nos premières impressions en attendant le test complet sur IDBOOX.

L’Oppo Find N2 Flip est le nouveau smartphone à clapet pliable signé Oppo. Il sort en France et en Europe. C’est un vrai petit bijou qui arrive en concurrence frontale avec le Samsung Galaxy Z Flip4.

Oppo a étudié le marché pour proposer un smartphone qui répond mieux aux attentes des utilisateurs. Pensé comme un accessoire de mode, l’Oppo Find N2 Flip possède aussi une fiche technique solide.

Oppo Find N2 Flip – Un pliable fin et léger

L’Oppo Find N2 Flip est vraiment agréable à manipuler. Fin et léger, il pèse 191g et mesure 7,45 mm d’épaisseur. Il n’est cependant pas facile à ouvrir d’une seule main.

Oppo a tellement bien fait la choses qu’il n’y a absolument pas d’espace entre les deux parties du smartphones quand il est replié. Il faut le prendre à deux mains pour le déplier et profiter de son grand écran intérieur de 6,8 pouces.

La charnière est très souple. Comme le Galaxy Z Flip4, il s’utilise ne mode Flex avec certaines applications comme l’appareil photo. Cet écran possède un taux de rafraichissement de 120Hz et une luminosité qui monte jusqu’à 1600 nits.

Un grand écran extérieur

Son écran extérieur est lui aussi basé sur une technologie AMOLED. Cette dalle mesure 3,6 pouces et recouvre plus de la moitié du smartphone. Cette grande surface d’affichage permet de consulter ces notifications confortablement sans avoir besoin de scroller.

Il permet d’afficher différents widgets comme la météo, le calendrier, l’appareil photo ou un petit Tamagotchi qui illustre l’état du smartphone. Vous pouvez les apercevoir dans notre vidéo.

Cet écran est protéger par une couche de verre Gorilla Glass 5 et possède une luminosité avec des pics de 900nits.

Un smartphone puissant

L’Oppo Find N2 se distingue aussi par une fiche technique poussée. Il tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 9000+ calibré pour les jeux vidéo. Cette puce est assistée par 8Go de RAM et 256G0 de stockage UFS 3.1.

Côté photo, il intègre une caméra principale de 50MP Sony IMX 890 et une ultra grand-angle de 8MP. L’ensemble bénéficie du savoir-faire d’Hasselblad et de la puissance de la puce MariSilicon X. Oppo a mis la barre très haut pour le capteur Selfie avec une caméra 32MP Sony améliorée spécialement pour el smartphone.

Le Find N2 Flip est petit mais a tout de même réussi à glisser à l’intérieur une batterie de 4300mAh. Elle est en plus compatible avec la recharge rapide 44W et le bloc est vendu avec le smartphone. On vous donne rendez-vous très rapidement pour le test complet.

L’Oppo Find N2 Flip 8/256Go est en précommande à 1099€ avec une coque et le bloc charge. Il sera dispo le 28 février 2023. Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici . La version lavande 512 GO est ici en exclu