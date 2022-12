Oppo Find N2 Flip – Ce très sérieux concurrent du Galaxy Z Flip4 sort en France

Oppo a dévoilé le Find N2 Flip lors des INNO Days 2022. Ce nouveau smartphone pliable à clapet en concurrence frontale avec le Galaxy Z Flip4 sort en France.

Comme chaque année les Oppo INNO Days sont l’occasion de découvrir les dernières innovations du constructeur qui verront le jour en 2023. La cuvée 2022 a été riche en annonces.

Oppo Find N2 Flip – Un nouveau smartphone pliable face au Galaxy Z Flip4

Oppo a notamment dévoilé deux nouveaux smartphones pliants. L’Oppo Find N2 est un modèle grand format comme le Galaxy Z Flod4 et l’Oppo Find N2 Flip un appareil à clapet qui vient concurrencer le Galaxy Z Flip4.

Concentrons nous sur ce dernier puisqu’Oppo a confirmé que le Find N2 Flip sera distribué en Europe et donc en France.

L’Oppo Find N2 Flip possède de sérieux arguments pour ravir la couronne au Galaxy Z Flip4. Sa fiche technique dévoile un smartphone équilibré avec toutes les caractéristiques d’un appareil premium.

Un écran extérieur géant

Le premier élément qui fera sans doute la différence est la taille de son écran extérieur. Sa diagonale atteint 3,26 pouces contre 1,9 pouce pour le Galaxy Z Flip4. Avec une telle surface, on devrait pouvoir naviguer dessus et s’en servir pour autre chose que lire des notifications.

A l’intérieur, l’écran pliable mesure 6,8 pouces. Cette dalle AMOLED possède une définition Full HD+, une luminosité de 1600nits et un taux de rafraichissement de 120Hz LTPO. Ce dernier point signifie qu’il varie entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu affiché pour économiser de la batterie.

Le Find N2 Flip ne manquera pas de puissance puisqu’Oppo a opté pour un processeur MediaTek Dimensity 9000+. Il existe plusieurs configurations avec 8, 12, 16Go de RAM DDR5 et 256 ou 512Go de stockage UFS 3.1. On ne sait pas si elle seront toutes disponibles en France.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 4300mAh compatible avec la recharge rapide 44W. Selon Oppo, elle confère à son smartphone une autonomie d’une journée.

Un appareil photo sans compromis

Du côté de la photo, il affiche à l’arrière une double caméra. Cet appareil photo rassemble un capteur principal de 50MP Sony IMX890 ainsi qu’un ultra grand-angle Sony IMX355 de 8MP. La caméra Selfie logée dans l’écran pliable est une Sony IMX709 de 32MP et elle possède un autofocus.

L’Oppo Find N2 Flip se distingue également par une nouvelle charnière qu’il partage avec le Find N2. Elle a été améliorée et simplifiée pour qu’elle prenne moins de place et surtout qu’elle marque moins la pliure sur l’écran. Pour finir le smartphone pèse 191g. C’est un peu plus que les 187g du Z Flip4.

Le prix et la date de sortie en France de l’Oppo Find N2 Filp n’ont pas encore été annoncés. On peut cependant parier pour une sortie dans le courant du premier trimestre au moment du MWC 2023. Le smartphone est vendu environ 800€ en Chine mais ce ne sera certainement pas le prix pour la France.