Oppo Find X6 Pro – Trois caméras de 50MP pour des photos toujours plus belles

Les informations sur l’Oppo Find X6 Pro continuent d’affluer. La dernière en date concerne l’appareil photo du smartphone.

Oppo a réussi à s’imposer comme un des grands spécialistes de la photo sur smartphone. Le Find X5 Pro compte parmi les meilleurs appareils en la matière de sa génération. Le Find X6 Pro est donc très attendu.

Fera-t-il aussi bien voir mieux que son prédécesseur ? Selon les informations du serial-leaker DigitalChatStation (via), Oppo nous prépare quelque chose d’énorme. L’appareil photo du Find X6 Pro rassemble trois caméras de 50MP. Les capteurs sont tous signés Sony.

Oppo Find X6 Pro – Un triple capteur photo 50MP

Le capteur principal est un Sony IMX989 d’un pouce. Assisté par un stabilisateur optique d’image, il devrait lui conférer des capacités photos dignes d’un compact. On imagine qu’en plus Oppo et Hasselblad lui apporteront leurs améliorations personnelles.

Ce module serait accompagné par un ultra grand-angle Sony IMX890 de 50MP. Le troisième larron serait un objectif téléphoto Sony IMX890. Il sera aussi accompagné d’un OIS capable d’effectuer des zooms optiques X2.7. Cet appareil photo serait complété par un capteur ToF pour optimiser les effets de profondeur.

Le reste de la fiche technique du Find X6 Pro semble du même niveau. D’autres rumeurs suggèrent qu’il sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ou d’un MediaTek Dimensity 9200 en fonction des régions.

On parle aussi d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraichissement de 120Hz.

L’Oppo Find X6 Pro possède tous les atouts pour être le roi de la photo nouvelle génération.