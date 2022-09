Oppo Find X6 – Les premières infos sur ses caméras

L’Oppo Find X6 n’arrivera certainement pas avant le mois de février 2023 mais les premières infos sur sa fiche technique commencent à envahir la toile.

DigitalChatStation a récupéré la majorité des caractéristiques techniques de l’appareil. Commençons par les caméras. Oppo a démontré sa maîtrise de la photo sur smartphone avec le Find X5 Pro et plus récemment avec le Reno 8 Pro.

Logiquement le Find X6 Pro ne devrait pas non plus nous décevoir de ce côté-là. Oppo Find X6 Pro devrait embarquer trois capteurs photo de 50MP dont un ultra grand-angle et objectif téléphoto. On parle aussi d’une caméra d’un pouce. HasselBlad sera bien-sûr toujours associé au développement de l’appareil photo.

Le module photo du Find X6 est un peu moins exubérant. Il se compose d’un capteur principal de 50MP, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un capteur téléphoto de 32MP.

Pour le reste, l’Oppo Find X6 Pro est pressenti pour tourner avec processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le Find X6 se contentera probablement d’un Snapdragon 8 Gen 1. Le Find X5 avait hérité d’un processeur Snapdaragon 888 en France.

La sortie des Find X6 est encore loin nous avons donc encore largement le temps de nous délecter des rumeurs sur les deux smartphones haut de gamme. En attendant vous pouvez aller lire notre test sur l’excellent Oppo Find X5 Pro.