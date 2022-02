realme 9 Pro+ Test – La nouvelle référence du milieu de gamme ? - IDBOOX

Le realme 9 Pro+ est un nouveau venu sur le segment milieu de gamme. On vous propose de découvrir notre test pour voir ce qu’il a à offrir.

Nous avons reçu en avant-première le realme 9 Pro+. Ecran, processeur, batterie, appareil photo, on vous dit tout ce qu’il faut savoir su ce smartphones à seulement 379,99€ dans notre test et notre vidéo. (test non sponsorisé)

realme 9 Pro+ – Un design tout en finesse

realme change complètement de direction avec le realme 9 Pro+. Le design est plus raffiné que sur le précédent modèle. Il n’y a pas de changement à l’avant. En revanche de l’autre côté, realme a revue sa copie par rapport au realme 8 Pro.

L’énorme slogan « Dare to leap » qui barrait la coque disparaît enfin. C’est beaucoup plus chic. La coque en verre est satinée et elle ne marque pas du tout les traces de doigts.

Nous avons reçu en test le modèle Midnight Black mais il existe aussi une version qui change de couleur en mode caméléon. La coque passe du bleu au rouge sous l’effet des UV.

A l’arrière les courbes semblent moins marquées avec un contour plus plat. Le realme 9 Pro+ prend quelques grammes par rapport au 8 Pro. Il passe de 176 g à 182 g. Ca reste très léger et il est agréable à prendre en main.

L’appareil photo perd un capteur. Il devient un peu moins présent mais il ressort beaucoup de la coque. Il dépasse de presque 3 mm le rendant très instable quand il est posé à plat. La coque fournie dans la boite lui redonne de la stabilité et corrige un peu le problème.

Un écran 90Hz

Le realme 9 Pro+ arbore un bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+. Les bords qui entourent la dalle sont fins mais le menton reste assez visible. L’écran occupe 90,80% de l’avant de l’appareil.

Le constructeur n’a pas refait la même erreur qu’avec le realme 8 Pro. Le taux de rafraichissement passe en 90Hz. realme aurait pu aller encore un peu plus loin avec du 120Hz mais c’est déjà un grand pas. D’autant plus qu’il est proposé avec un mode de réglage automatique pour économiser de la batterie.

L’écran bénéficie de la qualité AMOLED avec des couleurs vives et un contraste bien marqué. L’interface recèle de nombreux réglages pour adapter l’écran à ses goûts.

On y trouve également un mode confort des yeux en couleur ou en noir et blanc parfait pour lire. Concernant la luminosité, elle monte à 430nits avec des pointes à 600nits. C’est suffisant pour déchiffrer sans problème l’écran en plein soleil.

Le lecteur d’empreintes se cache sous la dalle. Il déverrouille rapidement et sans erreur. Il est placé un peu trop bas à notre goût.

Performances

Le realme 9 Pro+ tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 920. Ce processeur 5G sorti mi 2021 se montre moins puissant que le Dimensity 1200 mais il permet de jouer à tous les gros jeux sans se poser de question.

Le jeu Call of Duty démarre avec des graphismes calés sur le niveau moyen mais on peut monter d’un cran sans ressentir de ralentissement. De son côté, la fréquence d’image est réglée sur très élevée. A noter que le smartphone ne chauffe pas, même après une longue séance de jeu.

6 ou 8Go de RAM accompagnent ce processeur ainsi que 256Go de stockage. Il faut se contenter de cet espace car realme n’a pas rajouté de support microSD.

Un mot sur la qualité du son. On trouve un haut-parleur de chaque côté du smartphone compatible Dolby ATMOS. Le son est bien réparti et realme a judicieusement placé celui du bas. Il est décalé pour que les doigts ne le masque pas lorsqu’on joue. Le son est puissant mais manque un peu de basses.

Autonomie

Le realme 9 Pro+ gère bien sa consommation d’énergie. Grâce à son processeur peu gourmand sa batterie de 4500mAh lui confère une autonomie d’environ 1,5 jour avec l’écran en automatique. Si vous n’êtes pas joueur, le smartphone ira même au-delà avec l’écran en 60Hz.

Pour exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile avec l’écran en 90Hz consomme 5% de batterie. Si vous arrivez à épuiser la batterie du realme 9 Pro+, sa recharge rapide 60W viendra à votre secours. La batterie passe de 0 à 100% en seulement 44 minutes.

La recharge se fait uniquement en filaire via le chargeur qui est inclus dans la boite puisque realme a fait l’impasse sur la recharge sans fil.

Une bonne maîtrise de la photo

L’appareil photo de realme 9 Pro+ passe de 4 à 3 caméras. Il est plus qualitatif. Le smartphone échange son capteur principal de 108MP contre un Sony IMX766 de 50MP. Il est équipé d’un stabilisateur optique d’image. Un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP l’accompagnent. La caméra frontale est de 16MP.

Le realme 9 Pro+ est le premier smartphone à proposer le capteur Sony IMX766. Il est capable de vraie prouesses. De jour, la qualité des photos nous a surpris. Le smartphone surmonte tous les obstacles quelque soit le niveau de luminosité.

Nous avons pris des photos avec un ciel blanc nuageux, avec un temps très ensoleillé et même avec un soleil couchant. Le realme 9 Pro+ s’en sort à chaque fois avec une lumière maîtrisée. Les couleurs restent proches de la réalité sans être fades et le niveau de contraste est élevé.

On peut aussi aller plus loin avec les nombreux modes et filtres disponibles dans l’interface de l’appareil photo. On adore le mode Rue qui permet de prendre des photos instantanées avec des filtres à l’ancienne. (ci-dessous)

Le capteur principal de 50MP autorise différents niveau de zoom : X2, X5, X10, X20. Au-delà du zoom X5 la perte de qualité commence à se faire sentir mais grâce au stabilisateur optique le smartphone réussit à sortir des photos exploitables.

La nuit ne lui fait pas peur

L’utra grand-angle ne déçoit pas non plus. Le traitement de la lumière et des couleurs reste proche de celui du capteur principal. Les déformations sur les côtés sont contenues. Il y a juste un léger sentiment d’aspiration au centre comme sur un grand nombre de smartphones.

Concernant les portraits, le smartphone réalise des détourages précis sans abuser du flou pour masquer les mèches rebelles. Le capteur avant se montre aussi efficace même en contre-jour.

Le realme 9 Pro+ ne déçoit pas non plus avec les photos de nuit. Le mode Nuit joue avec les nuances. Il ne force pas le niveau de luminosité. Les couleurs sont légèrement plus chaudes qu’avec le mode automatique sans s’éloigner de la réalité. (Photos mode automatique et mode Nuit)

De la même façon, il tempère les halos lumineux. Le traitement pour faire disparaître le bruit n’est pas trop agressif. Les clichés conservent un niveau de détail élevé.

Si vous êtes un adepte vous pouvez aussi vous amuser avec le capteur Macro de 2MP.

Pour la vidéo, le smartphone enregistre en 4K en 30fps et en ralentit jusqu’à 960fps en 720p. Vous pouvez voir ce que ça donne dans notre vidéo.

Ce qu’on en pense

Le realme 9 Pro+ a beaucoup à offrir pour moins de 400€. Ce smartphone milieu de gamme évolue à tous les niveaux et il va dans le bon sens. Son design est plus raffiné. Son processeur lui confère juste assez de puissance pour jouer à tout ce qu’on veut.

Sa batterie lui offre une autonomie au dessus de la moyenne et elle est compatible avec la recharge 60W.

Le realme 9 Pro+ bénéficie surtout d’une grosse montée en gamme au niveau de la photo. Il se montre performant de jour comme de nuit et il ne démérite pas en vidéo.

Pour seulement 379,99€, le realme 9 Pro+ est une nouvelle référence du milieu de gamme. Sans être parfait, il est équilibré et ne déçoit à aucun niveau.

realme annonce une disponibilité à partir du 23 février. Vous trouverez ci-dessous les prix des différentes versions du realme 9 Pro+ et de ses déclinaisons.

Les prix :

– realme 9 Pro+ 6/128 Go : 379,99€

– realme 9 Pro+ 8/256 Go : 429,99€

– realme 9 Pro 6/128 Go : 319,99€

– realme 9 Pro 8/128 Go : 349,99€

– realme 9i 4/64 Go : 219,99€

– realme 9i 4/128 Go : 239,99€

Cliquez sur ce lien pour acheter le realme 9 Pro+.

realme 9 Pro+ – 5G Ecran 6,4 pouces AMOLED – 90Hz manuel Définition 2400 x 1080 pixels Full HD+ Processeur MediaTek Dimensity 920 5G RAM 6/8Go DDR4 Stockage 256Go UFS 2.2 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.8) OIS + UGA 8MP 120° (f/2.2) + Macro 2MP (f/2.4) – zoom num X20 – vidéo 4K/30 fps – 720p/960fps Caméras frontales 16MP Sony IMX471 IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide Oui 60W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – realme UI V3.0 Dimensions 160,2 x 73,3 x 7,99 mm – 182 g