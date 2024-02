Realme C67 Test – A moins de 250€ est-ce que c’est une bonne affaire ?

Après une pause, realme est de retour en France avec le realme C67. Découvrez notre test ce nouveau fleuron de l’entrée de gamme.

Le realme C67 est un smartphone important pour realme. La série C franchit le cap des 100 milliards de terminaux expédiés et le C55 est son produit le plus vendu en 2023. La compagnie ambitionne de rester dans le top 4 des constructeurs en 2024.

A partir de 259€, le realme C67 devrait l’aider à aller encore plus loin. La compagnie souhaite repousser les limites de l’entrée de gamme. Lisez notre test pour savoir si realme a atteint ses objectifs. (nos sponsorisé).

Le realme C67 8/256Go est à 239€ pendant la période de lancement.

Realme C67 – Un design vitaminé

L’apparence du realme C67 évolue timidement. Tout est dans les petits détails. Le C67 est un smartphone grand format avec une dalle plate. Il se révèle difficile à utiliser d’une seule main. Le cadre noir qui entoure l’écran est plus harmonieux. Il s’est affiné et le « menton » est moins proéminant.

Le C67 a fait par la même occasion une petite cure d’amaigrissement. Le smartphone est très fin. Il mesure 7,59 mm au lieu de 7,89mm pour le C55. Il perd aussi quelques grammes. Le C67 pèse 185g au lieu de 189,5g pour le C55. Nous avons reçu en test le modèle vert mais il existe aussi en noir.

La coque arrière est en plastique mais elle a le mérite d’être vitaminée avec de jolis effets verts dorés. Realme lui a donné un petit effet satiné/brillant qui n’est pas déplaisant. Autre point positif, elle ne marque pas les traces de doigts.

La prise en main est assez moyenne. La tendance sur les smartphones est aux arêtes très arrondies. Elles sont ici très anguleuses. On a du mal à le tenir fermement d’autant plus qu’il est très fin. Autre reproche, le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche et il est particulièrement capricieux. Il faut s’y reprendre à de multiples reprises pour déverrouiller l’écran.

Par contre, les nostalgiques des casques filaires seront heureux d’apprendre que le smartphone est doté d’une prise audio jack.

Un écran lumineux

Le realme C67 arbore un écran LCD de 6,72 pouces avec un résolution de 2400 x 1080 pixels. Cette dalle recouvre environ 88% de la surface avant. La luminosité monte jusqu’à 950nits. Ce n’est pas courant pour cette gamme de prix. Avec ce niveau de luminosité, on peut l’utiliser en extérieur sans problème.

Son taux de rafraichissement varie entre 60Hz et 90Hz. Il a le mérite d’être adaptatif. La qualité d’une dalle LCD ne peut pas rivaliser avec de l’AMOLED. Celle du C67 n’a pourtant pas à rougir. Le réglage par défaut des couleurs est assez aléatoire mais vous pouvez parvenir à des couleurs naturelles en passant paramétrage manuel.

Un processeur solide

Le C67 tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 685. Il améliore de 15 % les performances du CPU et de 10 % celles du GPU. Cette puce est assistée par 8Go de RAM auxquels vous pouvez ajouter jusqu’à 8Go de RAM virtuelle.

Cet ensemble ne développe pas assez de puissance pour jouer à Genshin Impact mais vous pourrez vous faire plaisir avec Call of Duty Mobile. Il faut faire quelques concessions. Le jeu tourne sans ralentissement avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur moyen.

De manière générale, le realme C67 est plus adapté aux petits jeux pas gourmands en puissance de calcul. Compte tenu de son prix il n’y a rien d’étonnant.

Le C67 gagne un deuxième haut-parleur par rapport au C55. C’est appréciable. Le son est déséquilibré mais puissant.

Le C67 tourne sous Android 14, sa caméra selfie sert de Dynamic Island. Du côté de chez Realme, elle s’appelle Mini Capsule. Cette version 2.0 étend ses fonctions par rapport à celle du C55 qui nous avait laissé sur notre faim. La Mini Capsule 2.0 affiche autour de la caméra l’état de la batterie, la musique, la météo, les données consommées ou encore les statistiques sur les pas.

Une bonne autonomie

Une batterie de 5000mAh se cache sous la coque. Elle confère au C67 une autonomie confortable qui varie entre 1,5 jour et 2 jours. C’est ce qu’on attend d’un smartphone dans cette catégorie dépourvu d’écran AMOLED et propulsé par un processeur peu énergivore.

Realme a eu la bonne idée de glisser le chargeur dans la boite de son smartphone. Il délivre une puissance de 33W. Grâce à lui, la batterie passe de 0% à 100% en 1h20. Elle récupère 50% d’énergie en 30 minutes puis la recharge ralentit.

Un appareil photo 108MP

L’appareil photo du realme C67 fait un bond en avant. Le smartphone troque le capteur 64MP du C55 contre un capteur de 108MP. Il est toujours accompagné d’un objectif Macro de 2MP toujours aussi anecdotique.

Le realme C67 s’en sort pas trop mal de jour. Il réussit à donner le change même par un temps pluvieux et gris. L’appareil accentue un peu trop les couleurs mais dans l’ensemble la scène reste réaliste. Le niveau de détail est bon et les clichés sont propres. Le realme C67 s’en sort beaucoup moins bien de nuit. Les photos sont floues et il ne voit quasiment rien.

Ce capteur 108MP permet d’effectuer un zoom X3 et X5 satisfaisants. Au-delà, la situation se dégrade. Avec le zoom X10. Les lignes se brouillent et les textures s’estompent.

Le mode Portrait est très aléatoire. Le smartphone abuse du floutage et a beaucoup de mal à déterminer les contours de la tête. Il faut multiplier les essais pour récupérer un portrait acceptable. Le C67 ne propose pas d’ultra grand-angle. Si vous souhaitez vous consoler avec l’objectif Macro, passez votre chemin.

Ce qu’on en pense

Le C67 témoigne d’une vraie progression par rapport au C55 au niveau de la photo, de l’écran ou encore du processeur. Le realme C67 relève le niveau de l’entrée de gamme dommage que son capteur photo 108MP ne soit pas mieux employé.

Le realme C67 est un choix cohérent si vous cherchez un smartphone efficace à moins de 300€. Le C67 8/256Go est à 239€ officiellement pendant la période de lancement mais on peut le trouver à moins de 200€. Après le 1er mars 2024, il passe à 259€.

