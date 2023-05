Realme C55 Test – La nouvelle référence de l’entrée de gamme ?

Nouveau venu sur le segment d’entrée de gamme, le realme C55 supplante-t-il tous ses concurrents ? La réponse est dans notre test.

Le realme C55 est le successeur du realme C35. Sur un secteur ultra concurrentiel, le constructeur place la barre toujours plus haute. Design, processeur, appareil photo, realme a entièrement revisité son smartphone et lui offre des caractéristiques techniques plus poussées.

Vendu à partir de 219,99€, nous vous invitons à découvrir ce que vaut vraiment le realme C55 dans notre test non sponsorisé. Cliquez ici pour acheter la version 128 GO



realme C55 – Design et ergonomie

Realme a fait un gros effort sur le design. Le realme C55 donne le change avec des finitions soignées. A l’avant comme à l’arrière, il ne donne pas l’impression d’être un smartphone d’entrée de gamme.

On est accueilli par une dalle qui recouvre 91,4% de l’avant du smartphone entourée d’un cadre noir assez discret. A l’arrière, le constructeur joue la carte du spectaculaire. Les capteurs photo sont entourés de deux grands cercles métallisés pour les rendre plus imposants.

Ils reposent sur une plaque brillante. Elle vient en opposition avec le reste de la coque en plastique mat. Texturée, elle est sensée reproduire l’effet de la pluie. Les striures brillent quand on fait jouer la coque avec la lumière.

Ce revêtement est doux au touché et ne marque pas du tout les traces de doigts. L’ensemble se révèle chic et sans fausse note.

La prise en main est également agréable. C’est un appareil grand format à utiliser à deux mains mais il se distingue par une relative finesse pour cette gamme de prix. Il mesure165,5 x 75,9 x 7,89 mm et il pèse 189,5g.

L’écran

Le realme C55 arbore un grand écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 10180 pixels). Les couleurs manquent un peu d’éclat mais le rendu est dans l’ensemble assez fidèle à la réalité.

L’écran bénéficie d’un taux de rafraichissement adaptatif. Il varie entre 60Hz et 90Hz. Le niveau de luminosité montre jusqu’à 680nits. C’est juste suffisant pour déchiffrer l’écran en extérieur mais cela devient compliqué dès que le soleil montre le bout de ses rayons.

Cette dalle possède une autre particularité qui a fait beaucoup de bruit lorsque l’iPhone 14 est sorti. Sa caméra Selfie est entourée d’une sorte de Dynamic Island.

Elle est plus limitée mais cela reste inédit sous Android. Cette mini capsule se déploie quand le smartphone est en charge, lorsque la batterie est faible ou encore pour afficher le nombre de pas et la distance parcourue dans la journée.

On se sent un peu frustré du faible nombre d’applications mais peut-être que realme en développera d’autres plus tard.

Les performances

Un processeur MediaTek Helio G88 pilote le realme C55. C’est la puce phare des smartphones d’entrée de gamme. Vous trouverez à ses côtés 8Go de RAM auxquels vous pourrez ajouter jusqu’à 8Go de RAM virtuelle.

Vous aurez également de la place pour stocker vos photos et vos vidéos. Realme a été généreux. Le smartphone embarque également 256Go d’espace de stockage extensibles jusqu’à 1To via microSD.

Le realme C55 n’est pas une machine tailler pour le gaming. N’espérez pas faire tourner de gros jeux 3D. Il faudra vous contenter des jeux 2D peu gourmands.

Nous avons tout de même pu jouer à Call of Duty Mobile dans de bonnes conditions avec une qualité des graphismes réglée sur le niveau faible et une fréquence d’images moyenne.

Le smartphone est doté d’un seul haut-parleur mais il est assez puissant pour profiter pleinement du son dans les jeux.

L’autonomie

Le realme C55 est alimenté par une batterie de 5000mAh. Elle lui offre une autonomie d’environ une journée et demi. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide 33W. La batterie se recharge deux fois plus vite que le realme C35. Elle passe de 0 à 50% en 29 minutes et de 0 à 100% en 63 minutes.

La photo

Le realme C55 se débarrasse des capteurs photo superflus et va à l’essentiel. Il fait l’impasse sur l’ultra grand-angle ou l’objectif Macro. Le smartphone se dote uniquement d’une caméra principale de 64MP et d’un capteur dédié aux effets de profondeur.

Le realme C55 ne vous décevra pas surtout compte tenu de son prix. Il réussit à faire de belles photos de jour quelles que soient les conditions de luminosité. Avec un ciel blanc ou ensoleillé, il restitue des clichés avec un beau piqué et un niveau de détail élevé.

Le rendu des couleurs est proche de la réalité mais l’IA embarquée se permet dans certains cas de booster les couleurs par rapport aux photos en 64MP. Autre point positif, le temps de pause est moins long. La vitesse de capture n’excède pas 2 secondes.

Les photos de nuit et les portraits

Les photos de nuit ne sont pas le point fort du C55. Le mode nuit gère bien la luminosité mais le rendu manque dramatiquement de finesse. Le temps de pause est également très long. Il faut rester immobile 3 secondes plus le temps de traitement de la photo. Au final, on se retrouve souvent avec des clichés flous.

Le mode portrait se révèle satisfaisant lorsque le sujet se détache nettement du fond. Le détourage est précis et propre. Le résultat est moins probant avec un arrière-plan complexe comme du feuillage. Certaines zones ne sont pas floutées et le découpage devient très approximatif.

Ce qu’on en pense

realme fait une nouvelle fois la démonstration de sa maîtrise des smartphones d’entrée de gamme. Le realme C55 augmente ostensiblement ses performances.

Ecran, photo, recharge, processeur, son smartphone évolue à tous les niveaux dans le bon sens. Le C55 gagne en puissance pour offrir une expérience polyvalente dans la limite de ses capacités bien sûr.

Il permet de regarder des films sur un grand écran, de jouer ou encore de prendre de belles photos, le tout sans se soucier de la batterie.

Pour seulement 219,99€, le realme C55 est un smartphone avec un très bon rapport qualité / prix. Cliquer sur ce lien pour l’acheter.

