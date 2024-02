Le Samsung Galaxy A55 apparait dans des photos live

Le Galaxy A55 laisse échapper une série de photos live. Le nouveau smartphone de Samsung est splendide.

Le Galaxy A55 est la proie de tous les leakers de la planète. Les fuites s’enchainent à un rythme effréné. Après une mise en ligne malencontreuse des pages support du smartphone sur le site Samsung, le Galaxy A55 dévoile toute sa splendeur à travers une série de photos postées sur le compte Twxitter/X Stufflistings.

La star des smartphones milieu de gamme ne cache plus sa ressemblance avec les Galaxy S24. C’est le premier de la série A qui devrait recevoir un cadre en métal avec des bords plats. Si on prend en compte la forme et l’emplacement de ses trois capteurs photo, le mimétisme avec les Galaxy S24 est parfait.

On aperçoit également ces nouveaux boutons Power et volume sur le côté.

Ces photos sont accompagnées de plusieurs informations techniques sur le smartphone. Le Galaxy A 55 est propulsé par un processeur Samsung Exynos 1480 assisté d’une puce graphique AMD. Il est accompagné par 8/12Go de RAM et 128/256Go de stockage.

La composition de son appareil photo se précise également. Il rassemble un capteur principal de 50MP avec stabilisateur optique, un ultra grand-angle de 12MP et un objectif Macro de 5MP. Pour compléter cet ensemble, Samsung aurait choisi une caméra Selfie de 32MP.

Une précédente fuite nous renseignait sur la capacité de sa batterie. Le Galaxy A55 serait alimenté par une cellule de 5000mAh compatible avec la charge 25W.

Samsung devrait annoncer officiellement le Galaxy A55 dans le courant du mois de mars mais d’ici là d’autres fuites nous auront révélé ses derniers secrets.

[Exclusive] This is the Samsung Galaxy A55 5G, launching soon in India.

– 50MP + 12MP + 5MP triple rear cameras

– 32MP front camera

– Flat sides with metallic frame

– New “Key Island” that raises the power and volume buttons up

– Up to 12GB RAM

Will share more details ASAP.… pic.twitter.com/eLXLBcMEgm

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 21, 2024