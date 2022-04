Samsung Galaxy S22 Ultra – 10 trucs et astuces indispensables - IDBOOX

Le Galaxy S22 Ultra est un smartphone plein de surprises. On vous a fait une sélection de 10 astuces à connaître absolument.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone riche avec de très nombreuses fonctions. On vous donne quelques astuces pour bien le maîtriser. Découvrez 10 trucs et astuces indispensables pour profiter pleinement de votre Galaxy S22 Ultra. Certaines de ces astuces fonctionnent aussi avec la Galaxy S22+.

Achetez le Samsung Galaxy S22 Ultra :

Changer d’assistant vocal sur le Samsung Galaxy S22 Ultra

L’assistant vocal du Galaxy S22 Ultra se déclenche lorsque vous faites glisser votre doigt sur l’écran depuis le coin en bas du smartphone vers le milieu. Samsung a choisi de lancer par défaut Google Assistant mais vous pouvez attribuer à ce geste un autre assistant ou même une application.

-Allez dans les paramètres et sélectionnez le menu Applications.

-Appuyez sur Choix des applications par défaut puis sur Appli d’assistant numérique et enfin Assistance. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

Rétablir la fonction éteindre sur le bouton latéral

Bixby se lance automatiquement quand vous appuyez longuement sur le bouton latéral. Il faut procéder d’une autre façon pour éteindre le smartphone.

-Appuyez simultanément sur volume bas et ce bouton. Vous pouvez changer la fonction du la touche latérale pour directement éteindre le smartphone.

-Allez dans les paramètres, dans “Fonctions avancées” et dans Touche Latérale. Dans le menu Appui prolongé sélectionnez “Menu éteindre”.

Afficher le niveau de luminosité dans le volet de raccourcis

Le réglage du niveau de luminosité de l’écran ne s’affiche pas directement dans la barre de raccourcis en haut de l’écran. Il faut déployer le volet pour y accéder. Pour remédier à ça et l’afficher en permanence dépliez entièrement la barre de raccourcis en haut de l’écran.

-Appuyez sur les trois petits points à droite.

-Choisissez Disposition du volet des raccourcis.

-Sélectionnez “Touches Contrôle” et “Afficher en permanence”.

Affichage fractionné en plein écran

Le Galaxy S22 Ultra excelle dans le multitâche. Son grand écran permet d’ouvrir deux applications en même temps sans se sentir à l’étroit. Vous pouvez gagner encore un peu plus de place en faisant disparaître la barre de notifications.

-Allez dans les paramètres et rendez-vous dans la partie” Fonction avancées” puis “Labs”.

-Activez la fonction Plein écran en Affichage fractionné.

Maintenant quand vous ouvrez deux applis en écran partagé, la barre d’état s’efface. Pensez aussi à activer l’option Multifenêtre pour toutes les applis dans le menu Labs. De cette façon, toutes les applis s’afficheront en écran partagé.

Déverrouiller son smartphone avec une seule empreinte de plusieurs doigts

Samsung Galaxy S22 Ultra est doté d’un lecteur d’empreintes ultrasonique placé sous l’écran. Vous pouvez stocker plusieurs empreintes pour déverrouiller votre smartphone. Le processus est long et assez fastidieux. Vous pouvez prendre un raccourci en fusionnant deux empreintes.

-Ajoutez une empreinte et alternez le pouce droit et le pouce gauche, par exemple, pendant l’enregistrement. Le smartphone reconnaît les deux doigts avec la même empreinte.

Convertir rapidement une note en texte

Il n’a jamais été aussi simple de prendre des notes et de les convertir en texte qu’avec le Galaxy S22 Ultra.

-Ouvrez Note. Le plus simple est de prendre l’outil de transformation à la volée. Il est symbolisé par un stylo accompagné d’un petit T. Votre écriture manuscrite est automatiquement convertie.

-Vous pouvez également écrire librement avec le S-Pen et la convertir par la suite.

-Prenez une note et ensuite appuyez longuement sur les mots. Un menu va apparaître. Choisissez l’option “Conversion de texte”. L’outil vous propose également de redresser votre prose si vous vous avez tendance à écrire en biais.

Forcer l’écran à rester allumer

Le Galaxy S22 Ultra se met en veille au bout de quelques secondes s’il ne détecte aucune activité pour économiser de la batterie. Vous pouvez être entrain de lire et cela devient vite agaçant. A moins de rallonger le temps de veille, vos pouvez lui indiquer de ne ne pas s’éteindre tant que vos yeux fixent l’écran.

-Allez dans les paramètres et dans la section Mouvements et gestes.

-Activez l’option “Laisser l’écran allumé lors de la consultation”.

Personnalisez votre thème

Android 12 permet de personnaliser son thème avec les couleurs de son choix. L’interface du Galaxy S22 Ultra vous propose 5 palettes de couleurs différentes pour transformer votre thème. Ces changements s’appliquent aussi aux icônes.

-Appuyez longuement sur l’écran dans une zone neutre. Les options du thème apparaissent.

-Cliquez sur “Fond d’écran et style” puis “Palette de couleurs”. Faites votre choix.

Les applications et les données privées

Vous avez peut-être remarqué sur votre Galaxy S22 Ultra ou tout autre smartphone avec Android 12, un petit point vert qui apparaît de temps en temps en haut de l’écran. Ca n’est pas un défaut de la dalle. Ce point vert qui se transforme parfois en icône vous prévient lorsqu’une appli accède à votre caméra, votre micro, votre location etc.

-Pour gérer l’accès à vos données, allez dans les paramètres et dans “Confidentialité”.

Vous y découvrirez toutes les applications qui accèdent à vos données et quand. Vous avez la possibilité de changer ces permissions.

Changer la fonction lors du retrait du S-Pen

Lorsque vous retirez le S-Pen de son logement, la fenêtre Air Command s’affiche. Elle vous propose différents outils pour utiliser le stylet.

Vous pouvez modifier cette action pour créer directement une note.

-Sortez le S-Pen du Galaxy S22 Ultra. La fenêtre Air Command apparaît.

-Appuyez sur la roue crantée en bas dans le coin gauche. Faites défiler les options vers le bas et choisissez “Lors du retrait du S-Pen”. Sélectionnez “Créer une note”.

Prendre une note rapidement

Vous pouvez écrire une note rapidement quand votre smartphone est en veille. Il suffit de sortir le S-Pen et vous pouvez écrire et enregistrer votre texte sans avoir besoin de déverrouiller votre smartphone. Vous pouvez également prendre une note à tout moment lorsque vous êtes sur une application entrain de regarder une vidéo ou autre.

-Maintenez le bouton du S-Pen enfoncé et taper deux fois sur l’écran avec la pointe du stylet. L’application Samsung Note va s’ouvrir.

N’hésitez pas à partager si cet article a été utile ! Découvrez d’autres trucs et astuces dans notre rubrique ici