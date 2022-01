Samsung Galaxy S22 Ultra – De nouveaux visuels nous révèlent tout - IDBOOX

Le Samsung Galaxy S22 Ultra s’offre une séance photo et nous dévoile entièrement son design.

Les fuites se multiplient autour des Galaxy S22 et elles ne laissent plus beaucoup de place à la surprise. On saura déjà tout des trois smartphones avant leur lancement prévu le 8 février.

Le Galaxy S22 Ultra prend la relève quelques heures après le Galaxy S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 Ultra – Comme un air de Galaxy Note 22 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra est le digne héritier du Galaxy Note 20 Ultra sorti en 2020. Comme on peut le constater sur les visuels récupérés par MySmartPrice. La Galaxy S22 Ultra et le S-Pen sont inespérables. On rapporte même qu’un logement aurait été prévu pour l’accueillir.

Autre différence notable avec les deux autres Galaxy S22, l’îlot photo a complètement disparu. Les cinq capteurs photo sont complètement intégrés à la coque.

Ces visuels ne nous renseignent pas sur les spécifications du Galaxy S22 Ultra mais c’était sans compter sur les multiples fuites qui ont déjà dressé le portrait robot de l’appareil.

Faisons un petit résumé.

Une fiche technique musclée

A quoi faut-il s’attendre avec le Galaxy S22 Ultra ? Le smartphone dispose d’un écran de 6,8 pouces Dynamic AMOLED 120Hz avec une résolution 1440 x 3088 pixels. La perforation centrale abrite une caméra frontale de 40MP.

Cette dalle est protégée par une couche de Gorilla Glass Victus+.

Le S22 ultra embarque une véritable armada de capteurs photo à l’arrière. On commence avec un capteur principal 108MP, suivi d’un ultra grand-angle de 12MP. Ils ont accompagnés par un objectif 10MP avec un zoom optique X3 et un deuxième capteur de 10MP pour effectuer un zoom optique X10.

L’utilité de la cinquième caméra est encore incertaine mais on penche pour un capteur de profondeur. Le processeur Exynos 2200 est aux commandes en Europe.

Pour alimenter l’ensemble, Samsung a glissé sous la coque une batterie de 5000mAh. Celle-ci est compatible avec la charge rapide 45W et la charge sans fil 15W. Toute fois il ne faut pas s’attendre à trouver un chargeur dans la boite.

Pour terminer, le smartphone intègre un double haut-parleur AKG et il est IP68. Cette abondance de technologie fait bondir le poids du Galaxy S22 Ultra à 228g. Ses dimensions exactes sont : 163,3 x 77,9 x 8,9mm.