Samsung Galaxy S22 Plus – Une pluie de nouveaux visuels et des infos techniques - IDBOOX

Le Samsung Galaxy S22 Plus se dévoile dans une série de nouveaux rendus 3D avant sa sortie et livre quelques détails techniques supplémentaires.

La série des Galaxy S22 se compose de trois smartphones. Tous les regards seront certainement tournés vers le Galaxy S22 Ultra mais le Galaxy S22 Plus peut être une bonne valeur refuge.

Le site MySmartPrice a posté de nouveaux visuels du smartphone. On peut l’admirer en blanc, noir, vert et rose-doré. L’apparence de l’appareil reste conforme à ce qu’on pu voir avant. Il reprend les lignes du Galaxy S22 contrairement à la version Ultra. L’appareil photo est placé dans un ilot qui prolonge le cadre autour du smartphone.

Le serial leaker Roland Quandt n’a pas tardé à réagir avec une autre série de visuels du smartphone (voir plus haut).

Samsung Galaxy S22 Plus – Les infos techniques

Outre ces visuels, le site a également glané de nouveaux détails sur la fiche technique du smartphone. Le Samsung Galaxy S22 Plus est doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces. C’est légèrement moins que les 6,8 pouces du S22 Ultra. Il parle d’une résolution Full HD+.

Son niveau de luminosité monterait à 1750nits contre 1300nits pour le Galaxy S21 Plus.

On en sait plus sur les caméras. L’appareil photo principal rassemble trois capteurs. Samsung a opté pour une caméra principale de 50MP, un ultra grand-angle de 12MP et un objectif de 12MP avec un zoom optique X2. A l’avant, vos pourrez exécuter vos Selfies avec une caméra 32MP.

Concernant le processeur, on sait maintenant que tous les modèles en Europe auront le droit à un processeur Exynos 2200. Le Snapdragon 8 Gen 1 est réservé aux Etats-Unis.

Dernière info, le Galaxy S22 Plus serait un peu plus léger que son prédécesseur. Le smartphone passerait de 200g à 195g sur la balance.