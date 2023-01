Samsung Galaxy S23 – Samsung va-t-il augmenter les prix ?

Les prix des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra viennent de fuiter sur la toile. Quels sont les prix des trois smartphones ?

Les fuites se multiplient à l’approche de la présentation des Galaxy S23. Après les caractéristiques techniques et les visuels, on a une idée de leurs prix. Les Galaxy S23 sont-ils plus chers ou moins que leurs prédécesseurs ?

Les prix supposés des trois smartphones sont apparus sur le compte Twitter de RGCloudS. Il ne s’agit pas des prix officiels mais cela nous donne une indication de ce qui nous attend.

Quels sont les prix des Galaxy S23 ?

Le Galaxy S23 avec 8Go de RAM et 128Go de stockage démarrerait à 799$. Le modèle avec 256Go de stockage monterait à 849$. C’est 50$ de moins que le Galaxy S22.

On monte en gamme avec le Galaxy S23+. La première configuration 8/128Go passerait à 999$. Il faut rajouter 50$ et débourser 1049$ pour avoir 256Go de stockage. Le rapport ne mentionne pas de version 512Go.

Le prix Galaxy S23 Ultra passe la barre des 1200$. Comme son prédécesseur, il hérite du stylet et des gènes des Galaxy Note. La première configuration avec 8/256Go est pressentie à 1249$.

Contrairement aux deux autres modèles il serait proposé avec 12Go de RAM. La version 12/512Go est à 1349$. Le prix du Galaxy S23 Ultra avec 12Go de RAM et 1To de stockage atteint 1499$.

Les prix des Galaxy S23

Au final, ces prix s’ils se vérifient sont à peu près identiques à ceux des Galaxy S22. Le Galaxy S23 serait même un peu moins cher mais les prix en US$ sont parfois trompeurs. La taxe n’est pas incluse et les prix européens gonflent souvent de quelques euros.

Samsung a officiellement annoncé que les Galaxy S23 seront dévoilés le 1 février 2023. Il ne reste plus que quelques jours avant le Galaxy Unpacked pour voir si ses prix sont exacts.

– Galaxy S23 8Go RAM/128Go stockage : 799$

– Galaxy S23 8Go RAM/256Go stockage : 849$

– Galaxy S23+ 8Go RAM/128Go stockage : 999$

– Galaxy S23+ 8Go RAM/256Go stockage : 1 049$

– Galaxy S23 Ultra 8Go RAM/256Go stockage : 1 249$

– Galaxy S23 Ultra 12Go RAM/512Go stockage : 1 349$

– Galaxy S23 Ultra 12Go RAM/1 TB stockage : 1 499$