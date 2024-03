Samsung Galaxy S24 Ultra Test – Est-il le meilleur photophone de 2024 ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est-il le meilleur smartphone pour la photo de 2024 ? On vous donne la réponse dans notre test non sponsorisé.

Nous avons testé le Galaxy S24 Ultra pendant plusieurs semaines. Nous avons pu profiter d’une mise à jour majeure déployée après son lancement. Elle apporte entre autres de grosses améliorations sur la photo.

Ce test un peu spécial va donc se concentrer sur les qualités photo de la bête. Grâce à cette mise à jour, le Galaxy S24 Ultra est-il devenu le photophone de 2024 ? Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S24 Ultra.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Galaxy S24.

Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S24+.

Galaxy S24 Ultra – Une quadruple caméra polyvalente

L’appareil photo du Galaxy S24 Ultra se compose de 4 caméras. Il s’inspire de la composition de celui du Galaxy S23 Ultra. Samsung a réalisé quelques ajustements qui le rende encore plus performant.

L’appareil photo du S24 Ultra rassemble un capteur principal 200MP + OIS, un Ultra grand-angle 12MP, un téléobjectif 12MP (3x zoom optique) + OIS et un téléobjectif 50MMP (5x zoom optique) + OIS.

Les photos de jour

Le Galaxy S24 Ultra excelle de jour. Comme d’habitude chez Samsung les couleurs sont légèrement rehaussées. Le S24 Ultra évite de tomber dans l’excès. Le rendu reste dans le domaine du réaliste. Ces teintes vitaminées donnent juste un peu plus de force aux photos.

L’appareil photo se comporte aussi bien dans des conditions de forte luminosité avec un soleil rayonnant qu’avec un ciel blanc et nuageux. Suite à la dernière mise à jour, il affronte même les contre-jours sans vaciller.

Dans tous les cas, les photos bénéficient d’un très beau piqué. Les détails sont clairs et nets. C’est encore plus vrai si vous prenez des clichés en 200MP.

Le niveau de détails est impressionnant. Le Galaxy S24 Ultra peut prendre des clichés en 12MP, 50MP et en 200MP. Nous avons constaté une différence dans la saturation des couleurs selon. Plus la définition est élevée et plus les couleurs sont appuyées.

Un vrai oiseau de nuit

Le Galaxy S24 Ultra est le compagnon idéal pour les virées nocturnes. Il se montre aussi efficace de jour que de nuit. Le Galaxy S24 Ultra débarrasse les photos du bruit tout en conservant un bon niveau de détails. Les photos restent nettes même à 100%.

Le smartphone augmente légèrement la luminosité sans en abuser. Il fait apparaître les détails des zones sombres et évite les aberrations chromatiques. Les clichés sont fidèles à ce que vous voyez.

Nous lui ferons tout de même un reproche. Le Galaxy S24 Ultra peine face aux éclairages urbains. Il atténue les halos lumineux sans vraiment les faire disparaître.

Un appareil photo qui voit très loin

Avec sa panoplie de téléobjectifs, le Galaxy S24 Ultra est le champion du zoom. Il en propose une panoplie grâce auxquels vous pourrez voir très loin avec le regard perçant d’un aigle. Le Galaxy S24 Ultra propose des zooms optiques X3, X5.

La précision et la finesse des détails sont au rendez-vous. De plus les trois stabilisateurs optiques d’image jouent parfaitement leur rôle. Dites adieux aux clichés flous. Il faut vraiment bouger beaucoup pour ne pas prendre une photo nette.

Au-delà, le smartphone passe en zoom numérique. Le zoom X10 surprend. Il conserve un bon niveau de détails. Il va puiser dans la définition du capteur 200MP. En faisant glisser le menu des zooms vers la gauche, vous accédez à un grossissement X30 et X100.

Les clichés perdent beaucoup en précision mais ils restent “regardables” sur le smartphone. Vous pouvez juger par vous-même de la qualité des différents niveaux de zooms avec les photos ci-dessous.

Un ultra grand-angle sans déformation

Vous remarquerez que l’ultra grand-angle est parfaitement maîtrisé. Pendant que certains smartphones se débattent pour limiter les déformations, le Galaxy S24 Ultra n’en laisse apparaître quasiment aucune. Le sentiment d’aspiration au centre est inexistant.

Les palmiers au centre de la photo sont parfaitement droits. Seul un léger étirement des poubelles sur le côté rappelle qu’il s’agit d’un ultra grand-angle.

Nous faisons le même constat sur le traitement des couleurs et de la luminosité. Le rendu est identique à celui du capteur principal. Les photos ne sont pas surexposées ni dénaturées. Les couleurs restent chaudes sans être forcées.

Des portraits comme dans un studio

Généralement les smartphones Samsung ne rencontrent aucune difficulté avec les portraits. Nous avons donc rajouté un niveau de difficulté pour éprouver l’efficacité du Galaxy S24 Ultra. Nous avons réalisé des portraits au bord de la mer avec du vent. Une fois de plus, il ne nous a pas déçu.

Le S24 Ultra traque la moindre mèche de cheveux emportée par le vent. Les détourages sont précis avec juste ce qu’il faut de flou pour accentuer l’impression de profondeur.

Vous pouvez également vous amuser avec différents modes. En plus de l’intensité de l’effet Bokeh, l’interface permet de faire passer le fond en noir et blanc, de masquer l’arrière-plan ou encore de passer en mode Studio.

Un mode Macro qui claque

Habituellement, nous ne sommes pas vraiment fans du mode Macro sur les smartphones. Il faut souvent rester immobile à une distance bien précise pour espérer obtenir une photo nette. Le Galaxy S24 Ultra nous a surpris une nouvelle fois sur ce point.

Lorsqu’une coccinelle vient se poser sur ton bras à la plage, l’occasion était trop belle pour ne pas essayer de faire une photo macro.

Le Galaxy S24 Ultra s’occupe de tout. Le smartphone détecte la distance par rapport à votre sujet et déclenche l’optimiseur de mise au point. L’algorithme va générer lui-même la mise au point pour que la photo soit nette. Vous pouvez admirer le résultat.

Galaxy S24 Ultra – Ce qu’on en pense

Nous avons choisi de nous concentrer dans ce test sur la photo. Cela ne veut pas dire que le Galaxy S24 Ultra n’a pas d’autres qualités au contraire. Il est impressionnant sur de nombreux points.

Pour n’en citer que quelques-uns, commençons par son splendide écran Super AMOLED 120Hz. Sa luminosité monte jusqu’à 2600nits. Samsung a également réduit les reflets 70% par rapport au S23 Ultra.

Le smartphone bénéficie également d’une autonomie largement au-dessus de la moyenne de sa catégorie. Le S24 Ultra peut tenir entre 1,5 et 2 jours sans passer par la case recharge. Impossible de ne pas citer non plus son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et les fonctionnalités IA.

Les performances photo du Galaxy S24 Ultra sont à la hauteur de ce tableau d’excellence. La mise à jour le remet dans la course pour le meilleur photophone de 2024.

Le Galaxy S24 Ultra est aussi doué de jour que de nuit. Il nous a même réconcilié avec les photos en ultra grand-angle et le mode Macro. Il sait tout faire.

L’un des points forts du Galaxy S24 Ultra est sa polyvalence. Il s’adressa aussi bien aux néophytes qu’aux Pro. On peut faire des photos splendides en se laissant guider par le mode automatique et l’IA ou plonger dans les réglages.

Cela nous amène naturellement à l’intelligence artificielle du Galaxy S24 Ultra. Elle sait se faire discrète mais elle est omniprésente dans l’appareil photo. L’intelligence artificielle présente dans la galerie est beaucoup plus spectaculaire. (Nous ferons un autre test dédié à l’usage de l’IA).

Vous pouvez faire disparaître ou déplacer un élément dans une photo et l’IA s’occupe de combler les vides. Pour le moment seuls les Galaxy S24 et les Google Pixel possèdent cette fonction.

Le Galaxy S24 Ultra se place sans problème dans le top 3 des meilleurs photophone 2024. C’est une valeur sûre qui vous donne en plus accès à l’IA.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Les prix

Le Galaxy S24 Ultra est vendu 1469€ avec 12Go de RAM Et de 256Go de stockage. Samsung vous offre en plus une Galaxy Tab A9+ avec le code GALAXYTAB et 150€ de bonus reprise.

Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S24 Ultra.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Galaxy S24.

Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S24+.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



8.6 TOTAL SCORE Nous avons choisi de nous concentrer sur la photo dans ce test. Cela ne veut pas dire que le Galaxy S24 Ultra n’a pas d’autres qualités au contraire. Pour n’en citer que quelques-unes, commençons par son splendide écran AMOLED 120Hz. Sa luminosité monte jusqu’à 2600nits. Samsung a également réduit les reflets 70% par rapport au Galaxy S23 Ultra. Le smartphone bénéficie également d’une autonomie largement au-dessus de la moyenne. Le S24 Ultra peut tenir entre 1,5 et 2 jours sans passer par la case recharge. Impossible de ne pas citer non plus son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et les fonctionnalités IA. Les performances photo du Galaxy S24 Ultra sont à la hauteur de ce tableau d’excellence. Le Galaxy S24 Ultra est aussi doué de jour que de nuit. Il nous a même réconcilier avec les photos en ultra grand-angle et le mode Macro. Il sait tout faire. L’un des points forts du Galaxy S24 Ultra est sa polyvalence. Il s’adressa aussi bien aux néophytes qu’aux Pro. On peut faire des photos splendides en se laissant guider par le mode automatique et l’IA ou plonger dans les réglages. Cela nous amène naturellement à l’intelligence artificielle du Galaxy S24 Ultra. Elle sait se faire discrète dans l’appareil photo mais elle est omniprésente. L’intelligence artificielle présente dans la galerie est beaucoup plus spectaculaire. Vous pouvez faire disparaître ou déplacer un élément dans une photo et l’IA s’occupe de combler les vides. Le Galaxy S24 Ultra se place sans problème dans le top 3 des meilleurs photophone 2024. C'est une valeur sûre qui vous donne en plus accès à l’IA. Design 8 Ecran 9 Performances 9 Autonomie 8 Photo 9 PROS Finitions au top

Finitions au top Ecran ultra lumineux et sans reflets

Ecran ultra lumineux et sans reflets Autonomie de plus de 1,5 jour

Autonomie de plus de 1,5 jour Performances

Performances Intelligence artificielle

Intelligence artificielle Polyvalence et qualité photo CONS Charge pas si rapide

Charge pas si rapide Pas de chargeur dans la boite

Pas de chargeur dans la boite Design sans surprise

Galaxy S24 Ultra – La fiche technique complète