Samsung Galaxy Z Flip 3 – Une date de sortie et un prix - IDBOOX

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 va faire parler de lui cet été avec une sortie anticipée et un prix largement revu à la baisse.

Samsung va mettre sur le marché deux nouveaux smartphones avec écran pliable dont le Galaxy Z Flip 3. La firme coréenne était quasiment la seule sur le marché mais de nombreux constructeurs comme Xiaomi ou Google vont proposer des smartphones pliables avant la fin de l’année.

Oppo fera partie de ceux là et il se murmure que son appareil sera aussi à clapet. Est-ce une coïncidence ou non mais une fuite nous apprend que le Galaxy Z Flip 3 sortira en juillet ou début août au plus tard.

Samsung veut anticiper l’afflux de concurrents qui arriveront sans doute pour la fin de l’année.

Galaxy Z Flip 3 – Un prix revu à la baisse

D’après les visuels postés par le site LetsGoDigital, le Galaxy Z Flip 3 a l’air particulièrement abouti. Samsung conservera peut-être un temps d’avance. La même fuite nous renseigne aussi sur son prix.

Samsung devrait proposer un prix psychologique beaucoup plus abordable. Le Galaxy Z Flip 5G vendu en 2020 démarrait à 1499$. Le prix du Galaxy Z Flip 3 se situera entre 999$ et 1099$. C’est moins que certains smartphones premium classiques.

Concernant ses spécifications, on sait que le Z Flip 3 va gagner un écran extérieur plus grand avec une diagonale de 1,83 pouce. Il sera plus agréable pour visualiser les notifications sans ouvrir l’écran pliable.

Cette dalle AMOLED cohabite avec une double caméra composée d’un capteur principal de 12MP et d’un ultra grand angle de la même résolution. Il possède aussi une caméra Selfie de 10MP logée dans une petite perforation.

Dernière info, Samsung proposera le Galaxy Z Flip en 8 couleurs allant du gris au violet, en passant par le beige, le noir, le bleu ou le rose.

