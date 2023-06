Samsung Galaxy Z Flip 5 – Toutes les nouveautés et la date de sortie

On en sait plus sur le Galaxy Z Flip 5 et toutes les nouveautés que Samsung a concocté pour la nouvelle version de son smartphone pliant.

La sortie du Samsung Galaxy Z Flip 5 approche. La firme coréenne a confirmé la tenue d’une conférence de presse le 26 juillet 2023.

Contrairement aux années précédentes, le lancement du Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5 ne se déroulera pas aux Etats-Unis ou en Europe. Cet Unpacked Event aura lieu en Corée du Sud.

Galaxy Z Flip 5 – Quelles nouveautés nous attendent ?

En attendant, les fuites se multiplient. La dernière provient du serial leaker Yogesh Brar. Il nous révèle les principaux points de sa fiche technique.

Le Galaxy Z Flip 5 revient avec deux écrans. L’écran pliant mesure 6,7 pouces. Cette dalle AMOLED possède une résolution Full HD+ et surtout un taux de rafraichissement de 120Hz.

Le gros changement se situe à l’extérieur. La taille de l’écran passe de 1,9 pouce à 3,4 pouces. Sa forme s’annonce assez particulière puisqu’il a une sorte d’encoche au niveau des caméras. La résolution est moins élevée que pour la dalle principale. Elle est seulement en HD.

Petit mais costaud

Le Galaxy Z Flip 5 ne devrait pas manquer de puissance grâce à une architecture musclée basée sur un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 128/256Go de stockage.

Le Galaxy Z Flip 4 était assez timide sur la partie photo. On espère Samsung a fait évoluer les capacités de son nouveau smartphone dans ce domaine. Il est toujours attendu avec deux caméras de 12MP dont l’une d’entre elle doit être un Ultra grand-angle.

Le Galaxy Z Flip 5 semble bloquer avec la même batterie de 3700mAh compatible avec la recharge 25W. L’efficacité énergétique du processeur Snapdragon 8 Gen 2 devrait lui conférer une autonomie qui dépasse la journée. Les rumeurs évoquent aussi une résistance à l’eau et à la poussière avec une certification IP58.

On a également une idée de son prix. Le Galaxy Z Flip 5 devrait être proposé à 999$. Il faudra sans doute ajouter 100€ ou 200€ en France.

