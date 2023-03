Samsung Galaxy Z Fold5 – Quels changements attendre ?

Samsung prépare la sortie du Galaxy Z Fold 5. Il n’est pas attendu avant la fin de l’année mais de nouvelles infos viennent de faire surface sur le web. Elles ne vont pas faire plaisir à tout le monde.

Quasiment seul sur le marché, Samsung a vendu plus de 85% des smartphones pliables dans le monde en 2022. Avec le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip, la firme coréenne a imposé des « form factor ».

Elle a donné sa vision des smartphones pliables mais ses smartphones pliables ont évolué uniquement par petites touches depuis leur lancement initial. Ses concurrents se sont engouffrés dans la brèche en écoutant les remontées du marché notamment sur la taille de l’écran extérieur.

La dernière fuite sur le Galaxy Z Fold5 relevée par IceUnivers concerne justement ce point. Le Z Fold 5 ne devrait pas changer son écran externe.

Le Galaxy Z Fold5 ne change pas d’écran

Le Galaxy Z Fold4 est un smartphone impressionnant mais tout le monde s’accorde à dire que son écran extérieur gagnerait à être plus large. Effectivement, il est très étroit et allongé. Ce n’est pas toujours évident de naviguer surtout quand on a des gros doigts ou une coque de protection.

Honor, Vivo ou Oppo ont compris le message et proposent tous un écran extérieur plus large. Si on en croit cette rumeur, le Galaxy Z Fold5 ne devrait donc pas changer de cap et conserver son écran extérieur de 6,2 pouces.

Samsung préfère sans doute se concentrer sur la charnière du Z Fold5. Selon certaines sources, la marque aurait repensé son design pour diminuer l’écart entre les deux parties du smartphone et atténuer la pliure.

Le Galaxy Z Fold5 devrait aussi arriver avec une certification IPX8 et un Snapdragon 8 Gen 2.

Nous verrons dans les semaines à venir si cette rumeur se confirme avec les prochaines fuites.